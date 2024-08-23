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Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.08.2024
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14:10 23.08.2024 (обновлено: 14:19 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/sumskaya-1968031554.html
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 23.08.2024
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по технике и живой силе девяти бригад ВСУ в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:10
2024-08-23T14:19
специальная военная операция на украине
россия
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по технике и живой силе девяти бригад ВСУ в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов противника: 41-й и 54-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Бачевск, Буянкино, Ворожба, Глухов, Каменка, Мирополье, Могрица, Новая Слобода, Ободы, Первомайское, Павловка, Свесса, Середина-Буда и Толстодубово", - говорится в сообщении.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области

ВС России нанесли удары по личному составу и технике ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов | Перейти в медиабанкРоссийский истребитель-бомбардировщик Су-34
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по технике и живой силе девяти бригад ВСУ в 16 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов противника: 41-й и 54-й механизированных, 82-й и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 101-й, 103-й, 106-й и 129-й бригад теробороны, а также 69-го стрелкового батальона ВСУ в районах населенных пунктов Александровка, Бачевск, Буянкино, Ворожба, Глухов, Каменка, Мирополье, Могрица, Новая Слобода, Ободы, Первомайское, Павловка, Свесса, Середина-Буда и Толстодубово", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСумская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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