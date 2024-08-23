https://ria.ru/20240823/sud-1968045945.html

Верховный суд разрешил оставить автомобиль обанкротившемуся инвалиду

Верховный суд разрешил оставить автомобиль обанкротившемуся инвалиду - РИА Новости, 23.08.2024

Верховный суд разрешил оставить автомобиль обанкротившемуся инвалиду

Верховный суд РФ разрешил обанкротившейся женщине с инвалидностью из Башкирии оставить себе автомобиль, сказано в определении судебной коллегии по экономическим РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:43

2024-08-23T14:43

2024-08-23T14:43

россия

общество

сбербанк россии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Верховный суд РФ разрешил обанкротившейся женщине с инвалидностью из Башкирии оставить себе автомобиль, сказано в определении судебной коллегии по экономическим спорам. Согласно материалам дела, женщина - инвалид II группы с детства, страдает ДЦП. Она накопила долги перед "Сбербанком", суд признал ее банкротом, начав процедуру реализации имущества. Финансовый управляющий из имущества нашел у нее только автомобиль Lifan, оцененный в 250 тысяч рублей. Должница попросила исключить его из конкурсной массы, поскольку с трудом передвигается самостоятельно на большие расстояния, а на машине ездит в медицинское учреждение для регулярного прохождения курса реабилитации. Использование такси повлечет для нее дополнительные расходы, а новую машину купить не сможет, ибо не работает, получает социальные выплаты и содержит двоих детей. Суды трех инстанций ей отказали. "Необходимость обеспечения баланса интересов кредиторов и должника-гражданина требует защиты прав последнего, в том числе путем сохранения для него и лиц, находящихся на его иждивении, необходимого уровня существования, с тем чтобы не оставить их за пределами социальной жизни", - сказано в определении ВС РФ. Суд указал, что автомобиль необходим должнику "в целях поддержания достойного уровня жизни и обеспечения своевременного и надлежащего доступа к медицинской помощи", сослался на необходимость социальной защиты инвалидов, отменил решения нижестоящих судов и вернул женщине машину.

https://ria.ru/20240808/pensiya-1965062020.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, общество, сбербанк россии