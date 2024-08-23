Российский Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области
Су-34 нанес бомбовый удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар бомбами по скоплению живой силы и бронетехники украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что удар был нанесён по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
После получения подтверждения от разведки об уничтожении целей экипаж вернулся на аэродром вылета.
Минобороны РФ также показало видео с вылетом самолета и сбросом боеприпасов.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.