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Российский Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/su-34-1968054642.html
Российский Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области
Российский Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
Российский Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области
Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар бомбами по скоплению живой силы и бронетехники украинских войск в приграничном... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:05
2024-08-23T15:05
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
су-34
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар бомбами по скоплению живой силы и бронетехники украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что удар был нанесён по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. После получения подтверждения от разведки об уничтожении целей экипаж вернулся на аэродром вылета. Минобороны РФ также показало видео с вылетом самолета и сбросом боеприпасов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/sumskaya-1968031554.html
https://ria.ru/20240823/minoborony-1968033505.html
https://ria.ru/20240823/ukraina-1967989564.html
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россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Су-34, Безопасность
Российский Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области

Су-34 нанес бомбовый удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Нина Падалко | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Нина Падалко
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Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар бомбами по скоплению живой силы и бронетехники украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что удар был нанесён по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Российская авиация нанесла удары по ВСУ в Сумской области
Вчера, 14:10
"Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
После получения подтверждения от разведки об уничтожении целей экипаж вернулся на аэродром вылета.
Минобороны РФ также показало видео с вылетом самолета и сбросом боеприпасов.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 14:16
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
СМИ: украинцы обеспокоены последствиями нападения на Курскую область
Вчера, 11:50
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныСу-34Безопасность
 
 
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