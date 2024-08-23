https://ria.ru/20240823/su-34-1968054642.html

Российский Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области

Российский Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024

Российский Су-34 нанес удар по ВСУ в Курской области

Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар бомбами по скоплению живой силы и бронетехники украинских войск в приграничном... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:05

2024-08-23T15:05

2024-08-23T15:05

специальная военная операция на украине

россия

курская область

брянская область

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

су-34

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Истребитель-бомбардировщик Су-34 Воздушно-космических сил России нанес удар бомбами по скоплению живой силы и бронетехники украинских войск в приграничном районе Курской области, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Отмечается, что удар был нанесён по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. После получения подтверждения от разведки об уничтожении целей экипаж вернулся на аэродром вылета. Минобороны РФ также показало видео с вылетом самолета и сбросом боеприпасов. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/sumskaya-1968031554.html

https://ria.ru/20240823/minoborony-1968033505.html

https://ria.ru/20240823/ukraina-1967989564.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курская область, брянская область, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, су-34, безопасность