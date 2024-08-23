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Посол России прокомментировал сообщения о новых обысках в США
Посол России прокомментировал сообщения о новых обысках в США - РИА Новости, 23.08.2024
Посол России прокомментировал сообщения о новых обысках в США
Россия очень обеспокоена сообщениями о том, что власти США готовят новые обыски против американцев, сотрудничающих с российскими СМИ, началась "охота за... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:20
2024-08-23T06:20
2024-08-23T06:20
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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Россия очень обеспокоена сообщениями о том, что власти США готовят новые обыски против американцев, сотрудничающих с российскими СМИ, началась "охота за ведьмами", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские власти начали широкомасштабное расследование против своих же сограждан, сотрудничающих, как утверждается, с российскими СМИ, готовят новые обыски и уголовные обвинения. "Началась действительно охота за ведьмами. К чему она приведет? Ни к чему хорошему она не приведет. То, что эта борьба не укрепит американское общество, это точно. Это приведет лишь еще к большему разъединению американского общества. Нас это очень беспокоит, потому что Соединенные Штаты Америки — это крупная страна, это постоянный член Совета Безопасности, это страна, которая обладает огромным количеством и качественным ядерным оружием. И от того, в чьих руках это будет, кто будет этим управлять, зависит, ну, простите, мир. Наша жизнь с вами зависит", - сказал Антонов журналистам.
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в мире, россия, сша, анатолий антонов
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов
Посол России прокомментировал сообщения о новых обысках в США
Посол Антонов: Россия обеспокоена началом охоты за ведьмами в США
ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Россия очень обеспокоена сообщениями о том, что власти США готовят новые обыски против американцев, сотрудничающих с российскими СМИ, началась "охота за ведьмами", заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Ранее газета New York Times со ссылкой на источники сообщила, что американские власти начали широкомасштабное расследование против своих же сограждан, сотрудничающих, как утверждается, с российскими СМИ, готовят новые обыски и уголовные обвинения.
"Началась действительно охота за ведьмами. К чему она приведет? Ни к чему хорошему она не приведет. То, что эта борьба не укрепит американское общество, это точно. Это приведет лишь еще к большему разъединению американского общества. Нас это очень беспокоит, потому что Соединенные Штаты Америки — это крупная страна, это постоянный член Совета Безопасности, это страна, которая обладает огромным количеством и качественным ядерным оружием. И от того, в чьих руках это будет, кто будет этим управлять, зависит, ну, простите, мир. Наша жизнь с вами зависит", - сказал Антонов журналистам.