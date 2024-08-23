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США не обращались к России с предложением о контактах в ООН, заявил Антонов
США не обращались к России с предложением о контактах в ООН, заявил Антонов - РИА Новости, 23.08.2024
США не обращались к России с предложением о контактах в ООН, заявил Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что представители США не обращались к российской стороне с предложением о контактах, а встреча глав... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:15
2024-08-23T06:15
2024-08-23T06:15
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что представители США не обращались к российской стороне с предложением о контактах, а встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в ходе недели высокого уровня ГА ООН, по всей видимости, не ожидается. "Ну вот вы скажите, что с ними обсуждать.... Не мы их (контакты - ред.) прервали. Не мы бегаем от американцев. Мы не бегаем за американцами", - сказал Антонов российским журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече Блинкена и Лаврова в ходе недели высокого уровня. "Если бы была какая-то тема для обсуждения, разумеется, я уверен, что российская сторона рассмотрела бы такого рода предложение. На сегодняшний день - никогда не говорю никогда - на сегодняшний день никаких предложений, по крайней мере нам в посольство, не поступало", - добавил он.
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в мире, россия, сша, анатолий антонов, сергей лавров, энтони блинкен, оон
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, ООН
США не обращались к России с предложением о контактах в ООН, заявил Антонов
Антонов: власти США не обращались к России с предложением о контактах в ООН
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что представители США не обращались к российской стороне с предложением о контактах, а встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в ходе недели высокого уровня ГА ООН, по всей видимости, не ожидается.
"Ну вот вы скажите, что с ними обсуждать.... Не мы их (контакты - ред.) прервали. Не мы бегаем от американцев. Мы не бегаем за американцами", - сказал Антонов российским журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече Блинкена и Лаврова в ходе недели высокого уровня.
"Если бы была какая-то тема для обсуждения, разумеется, я уверен, что российская сторона рассмотрела бы такого рода предложение. На сегодняшний день - никогда не говорю никогда - на сегодняшний день никаких предложений, по крайней мере нам в посольство, не поступало", - добавил он.