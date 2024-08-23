https://ria.ru/20240823/ssha-1967934903.html

США не обращались к России с предложением о контактах в ООН, заявил Антонов

США не обращались к России с предложением о контактах в ООН, заявил Антонов - РИА Новости, 23.08.2024

США не обращались к России с предложением о контактах в ООН, заявил Антонов

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что представители США не обращались к российской стороне с предложением о контактах, а встреча глав... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:15

2024-08-23T06:15

2024-08-23T06:15

в мире

россия

сша

анатолий антонов

сергей лавров

энтони блинкен

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что представители США не обращались к российской стороне с предложением о контактах, а встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в ходе недели высокого уровня ГА ООН, по всей видимости, не ожидается. "Ну вот вы скажите, что с ними обсуждать.... Не мы их (контакты - ред.) прервали. Не мы бегаем от американцев. Мы не бегаем за американцами", - сказал Антонов российским журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече Блинкена и Лаврова в ходе недели высокого уровня. "Если бы была какая-то тема для обсуждения, разумеется, я уверен, что российская сторона рассмотрела бы такого рода предложение. На сегодняшний день - никогда не говорю никогда - на сегодняшний день никаких предложений, по крайней мере нам в посольство, не поступало", - добавил он.

https://ria.ru/20240823/dipobekty-1967934775.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, анатолий антонов, сергей лавров, энтони блинкен, оон