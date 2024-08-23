Рейтинг@Mail.ru
США не обращались к России с предложением о контактах в ООН, заявил Антонов - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:15 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/ssha-1967934903.html
США не обращались к России с предложением о контактах в ООН, заявил Антонов
США не обращались к России с предложением о контактах в ООН, заявил Антонов - РИА Новости, 23.08.2024
США не обращались к России с предложением о контактах в ООН, заявил Антонов
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что представители США не обращались к российской стороне с предложением о контактах, а встреча глав... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:15
2024-08-23T06:15
в мире
россия
сша
анатолий антонов
сергей лавров
энтони блинкен
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что представители США не обращались к российской стороне с предложением о контактах, а встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в ходе недели высокого уровня ГА ООН, по всей видимости, не ожидается. "Ну вот вы скажите, что с ними обсуждать.... Не мы их (контакты - ред.) прервали. Не мы бегаем от американцев. Мы не бегаем за американцами", - сказал Антонов российским журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече Блинкена и Лаврова в ходе недели высокого уровня. "Если бы была какая-то тема для обсуждения, разумеется, я уверен, что российская сторона рассмотрела бы такого рода предложение. На сегодняшний день - никогда не говорю никогда - на сегодняшний день никаких предложений, по крайней мере нам в посольство, не поступало", - добавил он.
https://ria.ru/20240823/dipobekty-1967934775.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, анатолий антонов, сергей лавров, энтони блинкен, оон
В мире, Россия, США, Анатолий Антонов, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, ООН
США не обращались к России с предложением о контактах в ООН, заявил Антонов

Антонов: власти США не обращались к России с предложением о контактах в ООН

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что представители США не обращались к российской стороне с предложением о контактах, а встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран Сергея Лаврова и Энтони Блинкена в ходе недели высокого уровня ГА ООН, по всей видимости, не ожидается.
"Ну вот вы скажите, что с ними обсуждать.... Не мы их (контакты - ред.) прервали. Не мы бегаем от американцев. Мы не бегаем за американцами", - сказал Антонов российским журналистам, отвечая на вопрос о возможной встрече Блинкена и Лаврова в ходе недели высокого уровня.
Посол России в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Власти США вновь отказали России в допуске на изъятые дипобъекты
06:13
"Если бы была какая-то тема для обсуждения, разумеется, я уверен, что российская сторона рассмотрела бы такого рода предложение. На сегодняшний день - никогда не говорю никогда - на сегодняшний день никаких предложений, по крайней мере нам в посольство, не поступало", - добавил он.
 
В миреРоссияСШААнатолий АнтоновСергей ЛавровЭнтони БлинкенООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала