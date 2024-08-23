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Харрис заявила о важности предстоящих выборов в США - РИА Новости, 23.08.2024
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05:54 23.08.2024 (обновлено: 10:16 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/ssha-1967933537.html
Харрис заявила о важности предстоящих выборов в США
Харрис заявила о важности предстоящих выборов в США - РИА Новости, 23.08.2024
Харрис заявила о важности предстоящих выборов в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выразила уверенность в том, что предстоящие в ноябре выборы главы государства станут одними из РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T05:54
2024-08-23T10:16
в мире
сша
выборы президента сша — 2024
камала харрис
чикаго
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ЧИКАГО (США), 23 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выразила уверенность в том, что предстоящие в ноябре выборы главы государства станут одними из самых судьбоносных в американской истории."Дорогие американцы, эти выборы станут не просто важнейшими в истории наших жизней, они станут одними из важнейших за всю историю нашей страны", - сказала Харрис, выступая в Чикаго, где она объявила о своем согласии баллотироваться на пост главы государства от демократов.
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в мире, сша, выборы президента сша — 2024, камала харрис, чикаго
В мире, США, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Чикаго
Харрис заявила о важности предстоящих выборов в США

Харрис: предстоящие выборы в США станут одними из важнейших в истории страны

© AP Photo / Paul SancyaКандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Paul Sancya
Кандидат на пост президента США от Демократической партии Камала Харрис выступает на Национальном съезде Демократической партии в Чикаго. 23 августа 2024
Читать ria.ru в
ЧИКАГО (США), 23 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выразила уверенность в том, что предстоящие в ноябре выборы главы государства станут одними из самых судьбоносных в американской истории.
"Дорогие американцы, эти выборы станут не просто важнейшими в истории наших жизней, они станут одними из важнейших за всю историю нашей страны", - сказала Харрис, выступая в Чикаго, где она объявила о своем согласии баллотироваться на пост главы государства от демократов.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
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В миреСШАВыборы президента США — 2024Камала ХаррисЧикаго
 
 
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