https://ria.ru/20240823/ssha-1967933537.html

Харрис заявила о важности предстоящих выборов в США

Харрис заявила о важности предстоящих выборов в США - РИА Новости, 23.08.2024

Харрис заявила о важности предстоящих выборов в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выразила уверенность в том, что предстоящие в ноябре выборы главы государства станут одними из РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T05:54

2024-08-23T05:54

2024-08-23T10:16

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выборы президента сша — 2024

камала харрис

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ЧИКАГО (США), 23 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выразила уверенность в том, что предстоящие в ноябре выборы главы государства станут одними из самых судьбоносных в американской истории."Дорогие американцы, эти выборы станут не просто важнейшими в истории наших жизней, они станут одними из важнейших за всю историю нашей страны", - сказала Харрис, выступая в Чикаго, где она объявила о своем согласии баллотироваться на пост главы государства от демократов.

https://ria.ru/20240818/idiokratiya-1966784810.html

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в мире, сша, выборы президента сша — 2024, камала харрис, чикаго