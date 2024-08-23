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Харрис заявила о важности предстоящих выборов в США
Харрис заявила о важности предстоящих выборов в США - РИА Новости, 23.08.2024
Харрис заявила о важности предстоящих выборов в США
Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выразила уверенность в том, что предстоящие в ноябре выборы главы государства станут одними из РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T05:54
2024-08-23T05:54
2024-08-23T10:16
в мире
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выборы президента сша — 2024
камала харрис
чикаго
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ЧИКАГО (США), 23 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис выразила уверенность в том, что предстоящие в ноябре выборы главы государства станут одними из самых судьбоносных в американской истории."Дорогие американцы, эти выборы станут не просто важнейшими в истории наших жизней, они станут одними из важнейших за всю историю нашей страны", - сказала Харрис, выступая в Чикаго, где она объявила о своем согласии баллотироваться на пост главы государства от демократов.
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в мире, сша, выборы президента сша — 2024, камала харрис, чикаго
В мире, США, Выборы президента США — 2024, Камала Харрис, Чикаго
Харрис заявила о важности предстоящих выборов в США
Харрис: предстоящие выборы в США станут одними из важнейших в истории страны