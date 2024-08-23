https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968128546.html

Спецоперация, 23 августа: Минобороны рассказало о продвижении войск в ДНР

Спецоперация, 23 августа: Минобороны рассказало о продвижении войск в ДНР - РИА Новости, 23.08.2024

Спецоперация, 23 августа: Минобороны рассказало о продвижении войск в ДНР

Военнослужащие российской группировки "Центр" за прошедшую неделю освободили Свиридоновку, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое в Донецкой Народной... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:15

2024-08-23T18:15

2024-08-23T18:15

специальная военная операция на украине

украина

киев

индия

вячеслав гладков

иван приходько

камала харрис

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 23 авг – РИА Новости. Военнослужащие российской группировки "Центр" за прошедшую неделю освободили Свиридоновку, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое в Донецкой Народной Республике, следует из сводки Минобороны РФ о ходе спецоперации за период с 17 по 23 августа. Кроме того, российские военнослужащие за неделю нанесли 16 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по аэродромной инфраструктуре, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цехам ремонта ВСУ, а также ангарам хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS. Также были поражены базы топлива для техники ВСУ, районы сосредоточения резервов и пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников. В результате действий российских группировок, участвующих в спецоперации, за неделю ВСУ потеряли до 16155 военнослужащих. Также Киев за это время остался без 37 танков, 199 боевых бронированных машин, 12 пусковых установок и боевых машин РСЗО, в том числе MLRS производства США, а также 179 орудий полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены 39 полевых складов с боеприпасами и 13 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, четыре пусковые установки и две радиолокационные станции AN/MPQ-65 зенитного ракетного комплекса Patriot производства США. Авиация, расчёты беспилотников и артиллерия, а также средства ПВО за неделю уничтожили фронтовой бомбардировщик Су-24, истребитель МиГ-29, а также один вертолёт Ми-17 и три Ми-8 воздушных сил Украины. Кроме того, сбиты противокорабельная ракета "Нептун-МД", 18 управляемых авиабомб Hammer, 87 реактивных снарядов HIMARS, а также 340 беспилотников, из них 147 вне зоны СВО. На линии боевого соприкосновения в этот период сдались в плен 29 украинских военнослужащих. Больше пяти тысяч Как говорится в отдельной сводке МО РФ о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России в Курской области, подразделения группировки "Север" при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили атаки и сорвали попытки атак противника. Также продолжается выявление и уничтожение диверсионных групп ВСУ в лесных массивах. Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники украинских бригад в приграничных районах Курской области. Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов противника в Сумской области. За сутки ВСУ потеряли на курском направлении до 400 военнослужащих, один танк, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, пусковую установку РСЗО, два миномета. За всё время боёв потери противника составили 5137 военнослужащих. Переправа будет работать Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что Киев в пятницу обстрелял Донецк, Горловку и Александровку, выпустив 34 снаряда калибра 155 миллиметров, а также атаковал посёлок Еленовка беспилотником-камикадзе. Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, пострадала мирная жительница. Женщина получила осколочные ранения в результате обстрела ВСУ села Ржевка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Гендиректор "Оборонлогистики" (оператор паромных перевозок) Михаил Лукьянов заявил в пятницу РИА Новости, что паромная переправа через Керченский пролив будет работать, несмотря на атаки и обстрелы со стороны Украины. Накануне ВСУ атаковали железнодорожный паром с 30 цистернами с топливом, пришвартованный в порту "Кавказ", паром затонул. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал РИА Новости, что ВСУ вынужденно оголяют разные участки фронта в Харьковской области из-за расходования сил на курском направлении. Не тратить время Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в пятницу на Украину. Там он заявил, что Индия и он лично готовы внести вклад и играть любую роль для завершения конфликта на Украине, а также призвал стороны конфликта на Украине вместе найти путь к его завершению, не тратить время и перейти к диалогу, сообщило агентство Рейтер. Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис озвучила свою программную речь, она длилась около 40 минут, лишь одну из которых Харрис говорила о конфликте на Украине. Она указала на свое участие в объединении западных союзников для поддержки Киева, а также заявила, что будет "решительно" поддерживать Украину и НАТО. Кроме того, по словам Харрис, бывший президент США Дональд Трамп "угрожал бросить НАТО" и "поощрял Путина" к началу спецоперации. Издание Euractiv со ссылкой на данные Киева сообщило, что с февраля 2022 года почти 60 тысяч украинских военнослужащих прошли подготовку в рамках миссии ЕС по военной помощи Украине (EUMAM). Американская ЧВК Forward Observation Group, которая ранее опубликовала фото своих боевиков в Курской области, теперь вывесила фотографию боевой позиции минометного расчета рядом с жилыми домами и детской площадкой. ОтчебучилиНа Украине в пятницу сообщали о взрывах в Сумах. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения. Офицер ВСУ Дмитрий Глущенко заявил, что украинские военные не понимают стратегических целей Киева нападения на Курскую области, и считает, что власти решили просто что-то "отчебучить". Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак снова заявил о возможности пригласить представителя России на вторую конференцию по Украине после того, как будет готов плана мирного урегулирования конфликта на Украине.

https://ria.ru/20240823/rossiya-1967817505.html

https://ria.ru/20240823/provokatsiya-1968098719.html

https://ria.ru/20240823/ft-1967972274.html

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Российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра Российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра Артиллерийский расчет 122-мм гаубицы Д-30 беглым огнем с закрытой огневой позиции уничтожил пехоту ВСУ при попытке спешивания с плавсредства и выхода на берег. Разведывательные подразделения ВДВ обнаружили двигающуюся по реке в направлении одного из островов моторную лодку ВСУ с шестью военнослужащими. Операторы БпЛА сопроводили их до берега одного из островов и передали координаты цели на пункт управления артиллерией для ее уничтожения. 2024-08-23T18:15 true PT1M05S

Уничтожение скопления украинских боевиков на одном из островов в дельте Днепра Артиллеристы-реактивщики группировки войск "Днепр" уничтожили скопление боевиков украинских формирований на одном из островов в дельте Днепра. Реактивные системы залпового огня "Град" незамедлительно нанесли удар с расстояния 20 километров. Видео объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени показало поражение целей. Живых боевиков на острове не осталось. 2024-08-23T18:15 true PT0M27S

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украина, киев, индия, вячеслав гладков, иван приходько, камала харрис, вооруженные силы украины, нато, евросоюз