Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в курском приграничье
Группировка "Север" нанесла поражение девяти бригадам ВСУ в курском приграничье
© РИА Новости / Мария Марикян | Перейти в медиабанкАртиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Артиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю нанесли поражение подразделениям 9 украинских бригад в курском приграничье, пресечены попытки подхода резервов противника, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Пресечены попытки подхода резервов противника", - говорится в сводке военного ведомства.