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Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 23.08.2024
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16:06 23.08.2024
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Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в курском приграничье
Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 23.08.2024
Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в курском приграничье
Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю нанесли поражение подразделениям 9 украинских бригад в курском приграничье, пресечены попытки... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:06
2024-08-23T16:06
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
курская область
безопасность
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю нанесли поражение подразделениям 9 украинских бригад в курском приграничье, пресечены попытки подхода резервов противника, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Пресечены попытки подхода резервов противника", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Безопасность
Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в курском приграничье

Группировка "Север" нанесла поражение девяти бригадам ВСУ в курском приграничье

© РИА Новости / Мария Марикян | Перейти в медиабанкАртиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Артиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Мария Марикян
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Артиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю нанесли поражение подразделениям 9 украинских бригад в курском приграничье, пресечены попытки подхода резервов противника, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Пресечены попытки подхода резервов противника", - говорится в сводке военного ведомства.
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