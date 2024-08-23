https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968076728.html

Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в курском приграничье

Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 23.08.2024

Группировка "Север" нанесла поражение бригадам ВСУ в курском приграничье

Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю нанесли поражение подразделениям 9 украинских бригад в курском приграничье, пресечены попытки... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T16:06

2024-08-23T16:06

2024-08-23T16:06

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

курская область

безопасность

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Север" за неделю нанесли поражение подразделениям 9 украинских бригад в курском приграничье, пресечены попытки подхода резервов противника, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии нанесено поражение выявленным скоплениям живой силы и техники подразделений четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ и трех бригад теробороны. Пресечены попытки подхода резервов противника", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240823/yug-1968061538.html

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курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность