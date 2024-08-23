https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968064775.html

Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов по объектам ВСУ

Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024

Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов по объектам ВСУ

Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов по объектам ВСУ, в том числе ангарам хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS, сообщило в пятницу... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:33

2024-08-23T15:33

2024-08-23T15:33

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов по объектам ВСУ, в том числе ангарам хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "С 17 по 23 августа т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 16 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цехам ремонта вооружения и военной техники ВСУ, а также ангарам хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, поражены: топливные базы, снабжавшие военную технику ВСУ, районы сосредоточения резервов и пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)