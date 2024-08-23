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Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов по объектам ВСУ
Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов по объектам ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов по объектам ВСУ
Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов по объектам ВСУ, в том числе ангарам хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS, сообщило в пятницу... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:33
2024-08-23T15:33
2024-08-23T15:33
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов по объектам ВСУ, в том числе ангарам хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "С 17 по 23 августа т.г. Вооруженными Силами Российской Федерации нанесено 16 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по аэродромной инфраструктуре, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цехам ремонта вооружения и военной техники ВСУ, а также ангарам хранения зенитных ракетных комплексов NASAMS", - говорится в сводке военного ведомства. "Кроме того, поражены: топливные базы, снабжавшие военную технику ВСУ, районы сосредоточения резервов и пункты временной дислокации подразделений националистических формирований и иностранных наемников. Все назначенные объекты поражены", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные за неделю нанесли 16 групповых ударов по объектам ВСУ
Минобороны: ВС России за неделю нанесли 16 групповых ударов по объектам ВСУ