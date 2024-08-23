Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Центра" за неделю освободили четыре села в ДНР - РИА Новости, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 23.08.2024 (обновлено: 15:34 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968062441.html
Подразделения "Центра" за неделю освободили четыре села в ДНР
Подразделения "Центра" за неделю освободили четыре села в ДНР - РИА Новости, 23.08.2024
Подразделения "Центра" за неделю освободили четыре села в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю освободили пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, отразили 27 контратак ВСУ,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:28
2024-08-23T15:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439503_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_b3f976aa0119b7600c9464fc8bcdd773.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю освободили пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, отразили 27 контратак ВСУ, противник потерял до 3855 военнослужащих и шесть танков, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Свиридоновка, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое Донецкой Народной Республики... Отражены 27 контратак формирований противника", - говорится в сообщении.По данным ведомства, за неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 3855 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 43 автомобиля и 51 орудие полевой артиллерии", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439503_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cd2b0f832ebf89ed9c7d853e0e4474e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Подразделения "Центра" за неделю освободили четыре села в ДНР

Минобороны: подразделения "Центра" за неделю отразили 27 контратак ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ
Боевая работа расчета САУ Гиацинт-С ЦВО по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета САУ "Гиацинт-С" ЦВО по позициям ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю освободили пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, отразили 27 контратак ВСУ, противник потерял до 3855 военнослужащих и шесть танков, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
«
"В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Свиридоновка, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое Донецкой Народной Республики... Отражены 27 контратак формирований противника", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, за неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны.
"За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 3855 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 43 автомобиля и 51 орудие полевой артиллерии", - уточнили в министерстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала