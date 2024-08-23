https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968062441.html
Подразделения "Центра" за неделю освободили четыре села в ДНР
Подразделения "Центра" за неделю освободили четыре села в ДНР - РИА Новости, 23.08.2024
Подразделения "Центра" за неделю освободили четыре села в ДНР
Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю освободили пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, отразили 27 контратак ВСУ,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:28
2024-08-23T15:28
2024-08-23T15:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439503_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_b3f976aa0119b7600c9464fc8bcdd773.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю освободили пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, отразили 27 контратак ВСУ, противник потерял до 3855 военнослужащих и шесть танков, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Свиридоновка, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое Донецкой Народной Республики... Отражены 27 контратак формирований противника", - говорится в сообщении.По данным ведомства, за неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 3855 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 43 автомобиля и 51 орудие полевой артиллерии", - уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439503_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6cd2b0f832ebf89ed9c7d853e0e4474e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Подразделения "Центра" за неделю освободили четыре села в ДНР
Минобороны: подразделения "Центра" за неделю отразили 27 контратак ВСУ