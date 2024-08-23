https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968062441.html

Подразделения "Центра" за неделю освободили четыре села в ДНР

Подразделения "Центра" за неделю освободили четыре села в ДНР - РИА Новости, 23.08.2024

Подразделения "Центра" за неделю освободили четыре села в ДНР

Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю освободили пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, отразили 27 контратак ВСУ,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:28

2024-08-23T15:28

2024-08-23T15:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958439503_0:0:3090:1739_1920x0_80_0_0_b3f976aa0119b7600c9464fc8bcdd773.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за неделю освободили пять населенных пунктов в Донецкой Народной Республике, отразили 27 контратак ВСУ, противник потерял до 3855 военнослужащих и шесть танков, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В результате активных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Свиридоновка, Артемово, Новгородское, Желанное и Межевое Донецкой Народной Республики... Отражены 27 контратак формирований противника", - говорится в сообщении.По данным ведомства, за неделю нанесено поражение формированиям четырех механизированных, егерской, воздушно-десантной, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны."За неделю на данном направлении потери ВСУ составили до 3855 военнослужащих, шесть танков, 13 боевых бронированных машин, 43 автомобиля и 51 орудие полевой артиллерии", - уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире