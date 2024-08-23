https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968035668.html
ВС России отбили атаки ВСУ около шести населенных пунктов в Курской области
ВС России отбили атаки ВСУ около шести населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
ВС России отбили атаки ВСУ около шести населенных пунктов в Курской области
Российские военные за сутки отразили и сорвали атаки украинских формирований в районах шести населенных пунктов курского приграничья, ВСУ потеряли до 70... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:24
2024-08-23T14:24
2024-08-23T14:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки отразили и сорвали атаки украинских формирований в районах шести населенных пунктов курского приграничья, ВСУ потеряли до 70 человек, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки и Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Коренево, Мартыновка и Русская Конопелька", - говорится в сводке военного ведомства."В результате ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
ВС России отбили атаки ВСУ около шести населенных пунктов в Курской области
Минобороны: в районе шести населенных пунктов под Курском ВСУ потеряли 70 солдат