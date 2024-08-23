https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968035668.html

ВС России отбили атаки ВСУ около шести населенных пунктов в Курской области

ВС России отбили атаки ВСУ около шести населенных пунктов в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024

ВС России отбили атаки ВСУ около шести населенных пунктов в Курской области

Российские военные за сутки отразили и сорвали атаки украинских формирований в районах шести населенных пунктов курского приграничья, ВСУ потеряли до 70... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:24

2024-08-23T14:24

2024-08-23T14:27

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские военные за сутки отразили и сорвали атаки украинских формирований в районах шести населенных пунктов курского приграничья, ВСУ потеряли до 70 человек, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."Вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Подразделениями группировки войск "Север" при поддержке армейской авиации и огня артиллерии отражены атаки штурмовых групп противника в направлении населенных пунктов Борки и Малая Локня, а также сорваны попытки атак в направлении Комаровка, Коренево, Мартыновка и Русская Конопелька", - говорится в сводке военного ведомства."В результате ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными, уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина