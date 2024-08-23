https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968034558.html
В Минобороны рассказали о поражении живой силы и техники ВСУ под Курском
В Минобороны рассказали о поражении живой силы и техники ВСУ под Курском - РИА Новости, 23.08.2024
В Минобороны рассказали о поражении живой силы и техники ВСУ под Курском
Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах десяти населенных пунктов Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:20
2024-08-23T14:20
2024-08-23T14:28
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александрия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах десяти населенных пунктов Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Александрия, Вишневка, Гуево, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, александрия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александрия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
В Минобороны рассказали о поражении живой силы и техники ВСУ под Курском
Минобороны сообщило о поражении ВСУ в десяти населенных пунктах Курской области