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В Минобороны рассказали о поражении живой силы и техники ВСУ под Курском - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:20 23.08.2024 (обновлено: 14:28 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968034558.html
В Минобороны рассказали о поражении живой силы и техники ВСУ под Курском
В Минобороны рассказали о поражении живой силы и техники ВСУ под Курском - РИА Новости, 23.08.2024
В Минобороны рассказали о поражении живой силы и техники ВСУ под Курском
Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах десяти населенных пунктов Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:20
2024-08-23T14:28
специальная военная операция на украине
курская область
россия
александрия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах десяти населенных пунктов Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Александрия, Вишневка, Гуево, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
россия
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курская область, россия, александрия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Александрия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Украина
В Минобороны рассказали о поражении живой силы и техники ВСУ под Курском

Минобороны сообщило о поражении ВСУ в десяти населенных пунктах Курской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" ЦВО
Боевая работа самоходной артиллерийской установки Мста-С ЦВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа самоходной артиллерийской установки "Мста-С" ЦВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах десяти населенных пунктов Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
«
"Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Александрия, Вишневка, Гуево, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный", - говорится в сводке министерства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияАлександрияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Украина
 
 
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