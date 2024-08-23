https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968034558.html

В Минобороны рассказали о поражении живой силы и техники ВСУ под Курском

В Минобороны рассказали о поражении живой силы и техники ВСУ под Курском - РИА Новости, 23.08.2024

В Минобороны рассказали о поражении живой силы и техники ВСУ под Курском

Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах десяти населенных пунктов Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:20

2024-08-23T14:20

2024-08-23T14:28

специальная военная операция на украине

курская область

россия

александрия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские войска нанесли поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах десяти населенных пунктов Курской области, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Ударами авиации, огнем артиллерии и действиями войск поражены скопления живой силы и техники 22-й, 61-й и 115-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Апанасовка, Александрия, Вишневка, Гуево, Михайловка, Любимовка, Малая Локня, Плехово, Снагость и Южный", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

курская область

россия

александрия

украина

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Наталья Макарова

курская область, россия, александрия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), украина