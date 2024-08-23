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Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на Днепре - РИА Новости, 23.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:23 23.08.2024 (обновлено: 10:41 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967966328.html
Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на Днепре
Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на Днепре - РИА Новости, 23.08.2024
Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на Днепре
Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на одном из островов Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:23
2024-08-23T10:41
специальная военная операция на украине
днепр (река)
безопасность
владимир сальдо
воздушно-десантные войска россии
днепр (город)
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на одном из островов Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Российские десантники сорвали высадку пехоты ВФУ. Операторы БПЛА обнаружили идущую по реке к одному из островов моторную лодку с шестью боевиками и передали данные на пункт управления артиллерией. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 из соединения ВДВ беглым огнем с закрытой огневой позиции уничтожил вражескую пехоту при попытке выхода на берег. Ликвидировано до отделения солдат противника", - написал Сальдо.По его словам, подобную боевую работу десантники-артиллеристы и операторы ведут круглосуточно, пресекая все попытки врага высадиться на островах в дельте реки Днепр и на левом берегу.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240823/vsu-1967956378.html
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днепр (река)
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днепр (река), безопасность, владимир сальдо, воздушно-десантные войска россии, днепр (город), херсонская область , россия
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Безопасность, Владимир Сальдо, Воздушно-десантные войска России, Днепр (город), Херсонская область , Россия
Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на Днепре

Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на острове на Днепре

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на одном из островов Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Российские десантники сорвали высадку пехоты ВФУ. Операторы БПЛА обнаружили идущую по реке к одному из островов моторную лодку с шестью боевиками и передали данные на пункт управления артиллерией. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 из соединения ВДВ беглым огнем с закрытой огневой позиции уничтожил вражескую пехоту при попытке выхода на берег. Ликвидировано до отделения солдат противника", - написал Сальдо.
Уничтожение скопления украинских боевиков на одном из островов в дельте Днепра - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Российские военные уничтожили скопление боевиков ВСУ в дельте Днепра
09:52
По его словам, подобную боевую работу десантники-артиллеристы и операторы ведут круглосуточно, пресекая все попытки врага высадиться на островах в дельте реки Днепр и на левом берегу.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Операторы БпЛА - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Операторы БПЛА уничтожили на правобережье Днепра три внедорожника ВСУ
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Специальная военная операция на УкраинеДнепр (река)БезопасностьВладимир СальдоВоздушно-десантные войска РоссииДнепр (город)Херсонская областьРоссия
 
 
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