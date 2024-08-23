https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967966328.html

Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на Днепре

Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на Днепре - РИА Новости, 23.08.2024

Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на Днепре

Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на одном из островов Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:23

2024-08-23T10:23

2024-08-23T10:41

специальная военная операция на украине

днепр (река)

безопасность

владимир сальдо

воздушно-десантные войска россии

днепр (город)

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на одном из островов Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Российские десантники сорвали высадку пехоты ВФУ. Операторы БПЛА обнаружили идущую по реке к одному из островов моторную лодку с шестью боевиками и передали данные на пункт управления артиллерией. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 из соединения ВДВ беглым огнем с закрытой огневой позиции уничтожил вражескую пехоту при попытке выхода на берег. Ликвидировано до отделения солдат противника", - написал Сальдо.По его словам, подобную боевую работу десантники-артиллеристы и операторы ведут круглосуточно, пресекая все попытки врага высадиться на островах в дельте реки Днепр и на левом берегу.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240823/vsu-1967956378.html

https://ria.ru/20240818/vnedorozhniki-1966838721.html

днепр (река)

днепр (город)

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

днепр (река), безопасность, владимир сальдо, воздушно-десантные войска россии, днепр (город), херсонская область , россия