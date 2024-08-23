Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на Днепре
Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на острове на Днепре
© AP Photo / Alex BabenkoУкраинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном
© AP Photo / Alex Babenko
Украинский военнослужащий выпрыгивает из лодки на берег Днепра под Херсоном. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости. Российские десантники сорвали высадку украинской пехоты на одном из островов Днепра, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Российские десантники сорвали высадку пехоты ВФУ. Операторы БПЛА обнаружили идущую по реке к одному из островов моторную лодку с шестью боевиками и передали данные на пункт управления артиллерией. Расчет 122-мм гаубицы Д-30 из соединения ВДВ беглым огнем с закрытой огневой позиции уничтожил вражескую пехоту при попытке выхода на берег. Ликвидировано до отделения солдат противника", - написал Сальдо.
По его словам, подобную боевую работу десантники-артиллеристы и операторы ведут круглосуточно, пресекая все попытки врага высадиться на островах в дельте реки Днепр и на левом берегу.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.