Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда

Вчера глава Минобороны Украины Рустем Умеров встретился с американскими конгрессменами и доложил им ситуацию на фронте. Без всякого сомнения, он приехал с хорошими новостями, главная из которых: благодаря атаке на Курскую область Украина вернула себе инициативу, русские сломлены, укросолдаты воспряли, "перемога" близка как никогда и Путин уже лично строгает специальный стол для переговоров, то есть капитуляции России.Подтверждений — куча с хвостиком: тут тебе и тысячи победных заголовков в западных СМИ, и головокружительные голливудские тиктоки, и всевозможные комментарии самых маститых аналитиков, которые в интернетах уже поставили Путина на колени и надавали ему пощечин. По информации от источников, близких к администрации недопрезидента Зеленского, киевская верхушка, похоже, свято верит, что авантюра в Курской области была классным ходом и достигла своих целей. Вот лишь несколько тезисов, которые любовно пестуют киевские "переможники": "Вторжение в Курскую область разрушило русскую переговорную стратегию и попытки России "диктовать условия мира"; "У Киева теперь есть рычаг, который может быть критичным в будущем"; "Негативные изменения в психологическом состоянии населения России станут дополнительным аргументом для старта переговоров"; "В Курской области мы четко видим, как военный инструмент используется для принуждения России к началу справедливых переговоров" и даже "Курская операция делает для мира больше, чем сто саммитов мира вместе".Ну как тут не радоваться? Все же отлично и по плану, верно?Пару дней назад сам Зеленский заявил: "(Теперь) мы обязаны заставить Россию всей нашей мощью вместе с нашими партнерами достичь мира". После этого пришла информация, что украинские власти уже со страшной силой приступили к "подготовке почвы для возможных переговоров с Россией этой осенью".Однако Киев немного опоздал — почва в Курской области готовится уже сама по себе. По свидетельствам практически всех наших военных корреспондентов, побывавших в зоне текущих и прошлых боев в регионе, человек там сразу ощущает сильнейший запах.Это пахнут тысячи трупов солдат ВСУ, которые разбросаны буквально везде и которые еще не успели убрать.Согласно традиционно сухим сводкам Минобороны России, с начала террористической атаки в Курской области ВСУ потеряли только убитыми уже почти 5000 человек, то есть в среднем порядка 300 человек в день. Но, судя по забитым госпиталям в Сумской области и прибытию на фронт специальных мобильных крематориев для крупного скота, а также исходя из установки Киева всеми силами скрывать истинные потери, цифра эта гораздо больше.Ненадолго опять поверившие в себя боевики ВСУ продолжают предпринимать попытки прорвать оборону нашей армии в Курской области по разным направлениям, но по факту несут лишь тяжелые потери, которые оцениваются как десять к одному (не в пользу ВСУ).Из передовых подразделений русской армии в Курской области передают, что "идет охота", "настоящая мясорубка", "они прут, а мы их бьем, бьем, бьем всем, чем есть, а есть много чем". По факту ВСУ вернулись к своей знаменитой (в кавычках) тактике "мясных штурмов", в которых успешно утилизируются самые боеспособные подразделения укроармии.Наши бойцы на местах сообщают: уже стало видно невооруженным глазом, что специально подготовленных и укомплектованных натовской амуницией боевиков ВСУ становится с каждым часом все меньше и укрокомандование начинает бросать под нашу арту и ФАБы доукомплектованные подразделения с большим количеством неподготовленных мобилизованных, не считаясь с потерями, — и это нам на руку.При этом бойня в Курской области происходит без переброски наших резервов с "большого" фронта, на что очень надеялись неудачливые режиссеры террористического тикток-шоу.Наоборот, российская армия набирает обороты и среди панегириков военному гению Зеленского в западных СМИ тут и там начинают проявляться удивленные и озабоченные голоса: вы уверены, что так и надо было?Например, вчера в издании Associated Press вышел разгромный материал, где описывается, что ВСУ несут на Донецком направлении "серьезные территориальные потери" из-за того, что спешно бросаемые на истончающийся фронт ВСУ новобранцы плохо обучены, не могут разобрать оружие, отказываются стрелять, координировать перемещения на местности и без приказа покидают свои боевые позиции "при малейшей опасности". По данным издания, ссылающегося на неназванного "разочарованного командира батальона 47-й бригады ВСУ", набираемое в украинскую армию пополнение "неэффективно", в результате чего нависла реальная угроза над Покровском (Красноармейском) — критически важным для ВСУ логистическим хабом, потеря которого открывает для ВС России прямую дорогу на Славянск и далее.Информация подтверждается новостями с Незалежной, где власти уже ранее объявили эвакуацию населения из Покровска, а сейчас пытаются ускорить эвакуацию жителей Димитрова (украинское название — Мирноград) на подконтрольной Киеву территории ДНР из-за быстрого продвижения ВС России. Появилась информация, что там же, под Покровском, три роты 2-го батальона 15-й бригады Нацгвардии Украины в полном составе во главе с командирами отказались выполнять боевые задачи из-за страшных потерь — в каждой роте при штатной численности в 80-100 человек после недели боев осталось по 10-13 человек.Таким образом, по мнению Associated Press, "планы Киева затормозить наступление российских войск в ДНР с помощью вторжения в Курскую область не сработали".К подобным выводам приходят и другие западные источники.Например, издание The American Conservative сетует, что "попытки удержаться в Курской области могут привести ВСУ к катастрофе", Business Insider резюмирует, что "наглое наступление под Курском выйдет Украине боком", потому что в нем были использованы "остро необходимые (на фронте) элитные подразделения, проявившие геркулесовы усилия в тот момент, когда основной фронт растянут до предела"; а The Hill вышел с диагнозом: "Наступление в Курской области — огромная стратегическая ошибка".Зеленский и компания, которые хотели своим рычагом посрамить Архимеда, добились прямо противоположного: Курская дуга превратилась для Украины в Курский мешок, где в стиле Работино вместе с любым количеством укровойск будут перемолоты все надежды киевского режима на чудо.Сейчас, чтобы выжать хоть какую-то "перемогу", наш противник хочет остаться в Курской области как можно дольше.Но у нас есть вариант лучше: вы останетесь здесь навсегда.Более щедрого предложения вам не сделает никто.

