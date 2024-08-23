https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда - РИА Новости, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
Вчера глава Минобороны Украины Рустем Умеров встретился с американскими конгрессменами и доложил им ситуацию на фронте. Без всякого сомнения, он приехал с... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T08:00
2024-08-23T08:00
2024-08-23T08:05
специальная военная операция на украине
аналитика
курская область
россия
рустем умеров
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967826425_0:0:1792:1008_1920x0_80_0_0_81951b96666ce22855c009008ebfa55e.jpg
Вчера глава Минобороны Украины Рустем Умеров встретился с американскими конгрессменами и доложил им ситуацию на фронте. Без всякого сомнения, он приехал с хорошими новостями, главная из которых: благодаря атаке на Курскую область Украина вернула себе инициативу, русские сломлены, укросолдаты воспряли, "перемога" близка как никогда и Путин уже лично строгает специальный стол для переговоров, то есть капитуляции России.Подтверждений — куча с хвостиком: тут тебе и тысячи победных заголовков в западных СМИ, и головокружительные голливудские тиктоки, и всевозможные комментарии самых маститых аналитиков, которые в интернетах уже поставили Путина на колени и надавали ему пощечин. По информации от источников, близких к администрации недопрезидента Зеленского, киевская верхушка, похоже, свято верит, что авантюра в Курской области была классным ходом и достигла своих целей. Вот лишь несколько тезисов, которые любовно пестуют киевские "переможники": "Вторжение в Курскую область разрушило русскую переговорную стратегию и попытки России "диктовать условия мира"; "У Киева теперь есть рычаг, который может быть критичным в будущем"; "Негативные изменения в психологическом состоянии населения России станут дополнительным аргументом для старта переговоров"; "В Курской области мы четко видим, как военный инструмент используется для принуждения России к началу справедливых переговоров" и даже "Курская операция делает для мира больше, чем сто саммитов мира вместе".Ну как тут не радоваться? Все же отлично и по плану, верно?Пару дней назад сам Зеленский заявил: "(Теперь) мы обязаны заставить Россию всей нашей мощью вместе с нашими партнерами достичь мира". После этого пришла информация, что украинские власти уже со страшной силой приступили к "подготовке почвы для возможных переговоров с Россией этой осенью".Однако Киев немного опоздал — почва в Курской области готовится уже сама по себе. По свидетельствам практически всех наших военных корреспондентов, побывавших в зоне текущих и прошлых боев в регионе, человек там сразу ощущает сильнейший запах.Это пахнут тысячи трупов солдат ВСУ, которые разбросаны буквально везде и которые еще не успели убрать.Согласно традиционно сухим сводкам Минобороны России, с начала террористической атаки в Курской области ВСУ потеряли только убитыми уже почти 5000 человек, то есть в среднем порядка 300 человек в день. Но, судя по забитым госпиталям в Сумской области и прибытию на фронт специальных мобильных крематориев для крупного скота, а также исходя из установки Киева всеми силами скрывать истинные потери, цифра эта гораздо больше.Ненадолго опять поверившие в себя боевики ВСУ продолжают предпринимать попытки прорвать оборону нашей армии в Курской области по разным направлениям, но по факту несут лишь тяжелые потери, которые оцениваются как десять к одному (не в пользу ВСУ).Из передовых подразделений русской армии в Курской области передают, что "идет охота", "настоящая мясорубка", "они прут, а мы их бьем, бьем, бьем всем, чем есть, а есть много чем". По факту ВСУ вернулись к своей знаменитой (в кавычках) тактике "мясных штурмов", в которых успешно утилизируются самые боеспособные подразделения укроармии.Наши бойцы на местах сообщают: уже стало видно невооруженным глазом, что специально подготовленных и укомплектованных натовской амуницией боевиков ВСУ становится с каждым часом все меньше и укрокомандование начинает бросать под нашу арту и ФАБы доукомплектованные подразделения с большим количеством неподготовленных мобилизованных, не считаясь с потерями, — и это нам на руку.При этом бойня в Курской области происходит без переброски наших резервов с "большого" фронта, на что очень надеялись неудачливые режиссеры террористического тикток-шоу.Наоборот, российская армия набирает обороты и среди панегириков военному гению Зеленского в западных СМИ тут и там начинают проявляться удивленные и озабоченные голоса: вы уверены, что так и надо было?Например, вчера в издании Associated Press вышел разгромный материал, где описывается, что ВСУ несут на Донецком направлении "серьезные территориальные потери" из-за того, что спешно бросаемые на истончающийся фронт ВСУ новобранцы плохо обучены, не могут разобрать оружие, отказываются стрелять, координировать перемещения на местности и без приказа покидают свои боевые позиции "при малейшей опасности". По данным издания, ссылающегося на неназванного "разочарованного командира батальона 47-й бригады ВСУ", набираемое в украинскую армию пополнение "неэффективно", в результате чего нависла реальная угроза над Покровском (Красноармейском) — критически важным для ВСУ логистическим хабом, потеря которого открывает для ВС России прямую дорогу на Славянск и далее.Информация подтверждается новостями с Незалежной, где власти уже ранее объявили эвакуацию населения из Покровска, а сейчас пытаются ускорить эвакуацию жителей Димитрова (украинское название — Мирноград) на подконтрольной Киеву территории ДНР из-за быстрого продвижения ВС России. Появилась информация, что там же, под Покровском, три роты 2-го батальона 15-й бригады Нацгвардии Украины в полном составе во главе с командирами отказались выполнять боевые задачи из-за страшных потерь — в каждой роте при штатной численности в 80-100 человек после недели боев осталось по 10-13 человек.Таким образом, по мнению Associated Press, "планы Киева затормозить наступление российских войск в ДНР с помощью вторжения в Курскую область не сработали".К подобным выводам приходят и другие западные источники.Например, издание The American Conservative сетует, что "попытки удержаться в Курской области могут привести ВСУ к катастрофе", Business Insider резюмирует, что "наглое наступление под Курском выйдет Украине боком", потому что в нем были использованы "остро необходимые (на фронте) элитные подразделения, проявившие геркулесовы усилия в тот момент, когда основной фронт растянут до предела"; а The Hill вышел с диагнозом: "Наступление в Курской области — огромная стратегическая ошибка".Зеленский и компания, которые хотели своим рычагом посрамить Архимеда, добились прямо противоположного: Курская дуга превратилась для Украины в Курский мешок, где в стиле Работино вместе с любым количеством укровойск будут перемолоты все надежды киевского режима на чудо.Сейчас, чтобы выжать хоть какую-то "перемогу", наш противник хочет остаться в Курской области как можно дольше.Но у нас есть вариант лучше: вы останетесь здесь навсегда.Более щедрого предложения вам не сделает никто.
https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html
https://ria.ru/20240819/armageddon-1966901985.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
https://ria.ru/20240816/kiev-1966438760.html
https://ria.ru/20240730/ukraina-1962803491.html
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Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/16/1967826425_179:0:1544:1024_1920x0_80_0_0_987d7b18f2c561a44346909b7d05494d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
аналитика, курская область, россия, рустем умеров, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Аналитика, Курская область, Россия, Рустем Умеров, Вооруженные силы Украины, Украина
Вчера глава Минобороны Украины Рустем Умеров встретился с американскими конгрессменами и доложил им ситуацию на фронте. Без всякого сомнения, он приехал с хорошими новостями, главная из которых: благодаря атаке на Курскую область Украина вернула себе инициативу, русские сломлены, укросолдаты воспряли, "перемога" близка как никогда и Путин уже лично строгает специальный стол для переговоров, то есть капитуляции России.
Подтверждений — куча с хвостиком: тут тебе и тысячи победных заголовков в западных СМИ, и головокружительные голливудские тиктоки, и всевозможные комментарии самых маститых аналитиков, которые в интернетах уже поставили Путина на колени и надавали ему пощечин. По информации от источников, близких к администрации недопрезидента Зеленского, киевская верхушка, похоже, свято верит, что авантюра в Курской области была классным ходом и достигла своих целей. Вот лишь несколько тезисов, которые любовно пестуют киевские "переможники": "Вторжение в Курскую область разрушило русскую переговорную стратегию и попытки России "диктовать условия мира"; "У Киева
теперь есть рычаг, который может быть критичным в будущем"; "Негативные изменения в психологическом состоянии населения России станут дополнительным аргументом для старта переговоров"; "В Курской области мы четко видим, как военный инструмент используется для принуждения России к началу справедливых переговоров" и даже "Курская операция делает для мира больше, чем сто саммитов мира вместе".
Ну как тут не радоваться? Все же отлично и по плану, верно?
Пару дней назад сам Зеленский заявил: "(Теперь) мы обязаны заставить Россию всей нашей мощью вместе с нашими партнерами достичь мира". После этого пришла информация, что украинские власти уже со страшной силой приступили к "подготовке почвы для возможных переговоров с Россией этой осенью".
Однако Киев немного опоздал — почва в Курской области готовится уже сама по себе. По свидетельствам практически всех наших военных корреспондентов, побывавших в зоне текущих и прошлых боев в регионе, человек там сразу ощущает сильнейший запах.
Это пахнут тысячи трупов солдат ВСУ, которые разбросаны буквально везде и которые еще не успели убрать.
Согласно традиционно сухим сводкам Минобороны России, с начала террористической атаки в Курской области ВСУ потеряли только убитыми уже почти 5000 человек, то есть в среднем порядка 300 человек в день. Но, судя по забитым госпиталям в Сумской области
и прибытию на фронт специальных мобильных крематориев для крупного скота, а также исходя из установки Киева всеми силами скрывать истинные потери, цифра эта гораздо больше.
Ненадолго опять поверившие в себя боевики ВСУ продолжают предпринимать попытки прорвать оборону нашей армии в Курской области по разным направлениям, но по факту несут лишь тяжелые потери, которые оцениваются как десять к одному (не в пользу ВСУ).
Из передовых подразделений русской армии в Курской области передают, что "идет охота", "настоящая мясорубка", "они прут, а мы их бьем, бьем, бьем всем, чем есть, а есть много чем". По факту ВСУ вернулись к своей знаменитой (в кавычках) тактике "мясных штурмов", в которых успешно утилизируются самые боеспособные подразделения укроармии.
Наши бойцы на местах сообщают: уже стало видно невооруженным глазом, что специально подготовленных и укомплектованных натовской амуницией боевиков ВСУ становится с каждым часом все меньше и укрокомандование начинает бросать под нашу арту и ФАБы доукомплектованные подразделения с большим количеством неподготовленных мобилизованных, не считаясь с потерями, — и это нам на руку.
При этом бойня в Курской области происходит без переброски наших резервов с "большого" фронта, на что очень надеялись неудачливые режиссеры террористического тикток-шоу.
Наоборот, российская армия набирает обороты и среди панегириков военному гению Зеленского в западных СМИ тут и там начинают проявляться удивленные и озабоченные голоса: вы уверены, что так и надо было?
Например, вчера в издании Associated Press вышел разгромный материал, где описывается, что ВСУ несут на Донецком направлении "серьезные территориальные потери" из-за того, что спешно бросаемые на истончающийся фронт ВСУ новобранцы плохо обучены, не могут разобрать оружие, отказываются стрелять, координировать перемещения на местности и без приказа покидают свои боевые позиции "при малейшей опасности". По данным издания, ссылающегося на неназванного "разочарованного командира батальона 47-й бригады ВСУ", набираемое в украинскую армию пополнение "неэффективно", в результате чего нависла реальная угроза над Покровском (Красноармейском) — критически важным для ВСУ логистическим хабом, потеря которого открывает для ВС России прямую дорогу на Славянск
и далее.
Информация подтверждается новостями с Незалежной, где власти уже ранее объявили эвакуацию населения из Покровска
, а сейчас пытаются ускорить эвакуацию жителей Димитрова
(украинское название — Мирноград) на подконтрольной Киеву территории ДНР
из-за быстрого продвижения ВС России. Появилась информация, что там же, под Покровском, три роты 2-го батальона 15-й бригады Нацгвардии Украины в полном составе во главе с командирами отказались выполнять боевые задачи из-за страшных потерь — в каждой роте при штатной численности в 80-100 человек после недели боев осталось по 10-13 человек.
Таким образом, по мнению Associated Press, "планы Киева затормозить наступление российских войск в ДНР с помощью вторжения в Курскую область не сработали".
К подобным выводам приходят и другие западные источники.
Например, издание The American Conservative сетует, что "попытки удержаться в Курской области могут привести ВСУ к катастрофе", Business Insider резюмирует, что "наглое наступление под Курском выйдет Украине боком", потому что в нем были использованы "остро необходимые (на фронте) элитные подразделения, проявившие геркулесовы усилия в тот момент, когда основной фронт растянут до предела"; а The Hill вышел с диагнозом: "Наступление в Курской области — огромная стратегическая ошибка".
Зеленский и компания, которые хотели своим рычагом посрамить Архимеда, добились прямо противоположного: Курская дуга превратилась для Украины в Курский мешок, где в стиле Работино вместе с любым количеством укровойск будут перемолоты все надежды киевского режима на чудо.
Сейчас, чтобы выжать хоть какую-то "перемогу", наш противник хочет остаться в Курской области как можно дольше.
Но у нас есть вариант лучше: вы останетесь здесь навсегда.
Более щедрого предложения вам не сделает никто.