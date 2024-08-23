https://ria.ru/20240823/spasateli-1968038026.html

Спасатели извлекли тело последней жертвы крушения яхты на Сицилии

Спасатели извлекли тело последней жертвы крушения яхты на Сицилии - РИА Новости, 23.08.2024

Спасатели извлекли тело последней жертвы крушения яхты на Сицилии

Спасатели, работающие на месте крушения люксовой яхты у побережья Сицилии, извлекли и доставили на берег тело последней, седьмой жертвы катастрофы - 18-летней... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:34

2024-08-23T14:34

2024-08-23T14:34

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РИМ, 23 авг - РИА Новости. Спасатели, работающие на месте крушения люксовой яхты у побережья Сицилии, извлекли и доставили на берег тело последней, седьмой жертвы катастрофы - 18-летней дочери миллионера и IT-предпринимателя, владельца судна Майка Линча. Как передает итальянское телевидение, тело девушки была обнаружено на пятый день поисков в одной из кают. Детали гибели участников морского путешествия предстоит уточнить после вскрытия. Пятидесятиметровое парусное судно с туристами потерпело крушение у побережья города Портичелло на Сицилии ранним утром в понедельник. На борту находились 22 человека, в основном граждане Великобритании. Причиной крушения яхты считается налетевший смерч. Тело первого погибшего, судового кока было обнаружено сразу после крушения, для поиск остальных понадобилось привлечение водолазом и подводных роботов, работавших на 50-метровой глубине. Расследованием причин крушения занимается местная прокуратура. В качестве версий рассматривается ошибка экипажа, оставившего открытым один из люков или не опустившего киль для обеспечения устойчивости судна в непогоду. Среди погибших оказался сам Линч, а также председатель совета директоров финансового конгломерата Morgan Stanley International Джонатан Блумер и его супруга. Как сообщили итальянские СМИ, жертвы крушения яхты пытались спастись при ее затоплении, так как тела погибших оказались обнаружены не в тех местах, на которые указали выжившие пассажиры и члены экипажа. По последней версии, яхта затонула через нос, после чего легла на правый борт.

https://ria.ru/20240823/zhertvy-1967972434.html

https://ria.ru/20240819/krushenie-1967140795.html

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в мире, сицилия, великобритания