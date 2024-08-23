https://ria.ru/20240823/soveschanie-1968053581.html

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 23.08.2024

Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:02

2024-08-23T15:02

2024-08-23T15:02

политика

россия

украина

владимир путин

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Оперативное совещание Совбеза РФ традиционно проходит в пятницу. На прошлой неделе, 16 августа, глава государства обсудил с постоянными членами Совета новые технические решения, применяемые в ходе специальной военной операции на Украине.

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политика, россия, украина, владимир путин