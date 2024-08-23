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Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 23.08.2024
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15:02 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/soveschanie-1968053581.html
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза - РИА Новости, 23.08.2024
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T15:02
2024-08-23T15:02
политика
россия
украина
владимир путин
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Оперативное совещание Совбеза РФ традиционно проходит в пятницу. На прошлой неделе, 16 августа, глава государства обсудил с постоянными членами Совета новые технические решения, применяемые в ходе специальной военной операции на Украине.
https://ria.ru/20240823/putin-1968005400.html
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политика, россия, украина, владимир путин
Политика, Россия, Украина, Владимир Путин
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
Оперативное совещание Совбеза РФ традиционно проходит в пятницу. На прошлой неделе, 16 августа, глава государства обсудил с постоянными членами Совета новые технические решения, применяемые в ходе специальной военной операции на Украине.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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