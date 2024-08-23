https://ria.ru/20240823/sotrudnichestvo-1967933174.html
Китай и Белоруссия укрепят сотрудничество в оборонной сфере
Китай и Белоруссия укрепят сотрудничество в оборонной сфере - РИА Новости, 23.08.2024
Китай и Белоруссия укрепят сотрудничество в оборонной сфере
Пекин и Минск будут укреплять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T05:36
2024-08-23T05:36
2024-08-23T12:36
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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Пекин и Минск будут укреплять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию. "Обе стороны будут укреплять сотрудничество в сферах обороны, юстиции, правоохранительной деятельности и безопасности", - говорится в совместном коммюнике, текст которого опубликовал в пятницу МИД КНР. Отмечается, что стороны также будут углублять сотрудничество области подготовки военнослужащих, совместной борьбы с киберпреступностью и транснациональной преступностью, а также в деле борьбы с "тремя силами зла" (терроризм, экстремизм и сепаратизм). Официальный визит премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.
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в мире, китай, белоруссия, пекин, ли цян
В мире, Китай, Белоруссия, Пекин, Ли Цян
Китай и Белоруссия укрепят сотрудничество в оборонной сфере
Коммюнике: Пекин и Минск будут укреплять сотрудничество в оборонной сфере
ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Пекин и Минск будут укреплять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию.
"Обе стороны будут укреплять сотрудничество в сферах обороны, юстиции, правоохранительной деятельности и безопасности", - говорится в совместном коммюнике, текст которого опубликовал в пятницу МИД КНР.
Отмечается, что стороны также будут углублять сотрудничество области подготовки военнослужащих, совместной борьбы с киберпреступностью и транснациональной преступностью, а также в деле борьбы с "тремя силами зла" (терроризм, экстремизм и сепаратизм).
Официальный визит премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.