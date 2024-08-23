https://ria.ru/20240823/sotrudnichestvo-1967933174.html

Китай и Белоруссия укрепят сотрудничество в оборонной сфере

Китай и Белоруссия укрепят сотрудничество в оборонной сфере - РИА Новости, 23.08.2024

Китай и Белоруссия укрепят сотрудничество в оборонной сфере

Пекин и Минск будут укреплять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T05:36

2024-08-23T05:36

2024-08-23T12:36

в мире

китай

белоруссия

пекин

ли цян

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1967996930_48:0:1153:621_1920x0_80_0_0_aa417fd19718d0fc4f3b6777aae7b5ff.jpg

ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Пекин и Минск будут укреплять двустороннее сотрудничество в оборонной сфере, говорится в совместном коммюнике правительств Китая и Белоруссии, опубликованном в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Белоруссию. "Обе стороны будут укреплять сотрудничество в сферах обороны, юстиции, правоохранительной деятельности и безопасности", - говорится в совместном коммюнике, текст которого опубликовал в пятницу МИД КНР. Отмечается, что стороны также будут углублять сотрудничество области подготовки военнослужащих, совместной борьбы с киберпреступностью и транснациональной преступностью, а также в деле борьбы с "тремя силами зла" (терроризм, экстремизм и сепаратизм). Официальный визит премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.

https://ria.ru/20240823/istoriya-1967932698.html

https://ria.ru/20240823/sotrudnichestvo-1967932006.html

китай

белоруссия

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, белоруссия, пекин, ли цян