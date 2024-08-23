https://ria.ru/20240823/sotrudnichestvo-1967932006.html

Китай и Белоруссия решили вместе противостоять внешнему вмешательству

Китай и Белоруссия решили вместе противостоять внешнему вмешательству - РИА Новости, 23.08.2024

Китай и Белоруссия решили вместе противостоять внешнему вмешательству

Китай и Белоруссия будут вместе противостоять внешним силам, вмешивающимся во внутренние дела других стран, говорится в совместном коммюнике правительств,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T05:18

2024-08-23T05:18

2024-08-23T12:22

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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и Белоруссия будут вместе противостоять внешним силам, вмешивающимся во внутренние дела других стран, говорится в совместном коммюнике правительств, опубликованном в рамках официального визита премьера Госсовета КНР Ли Цяна в Минск. "Обе стороны продолжат поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим коренные интересы друг друга, решительно выступать против вмешательства внешних сил во внутренние дела других стран под любым предлогом", - говорится в коммюнике, текст которого опубликовал в пятницу МИД КНР. В заявлении отмечается, что стороны также будут решительно выступать против двойных стандартов в вопросах демократии и прав человека. Официальный визит Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.

https://ria.ru/20240823/kommyunike-1967931831.html

https://ria.ru/20240823/protivostoyanie-1967931676.html

китай

белоруссия

минск

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в мире, китай, белоруссия, минск, ли цян