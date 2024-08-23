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Фонд Мельниченко подписал соглашения с НКО из Эфиопии, Индии и Нигерии - РИА Новости, 23.08.2024
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14:28 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/soglasheniya-1968022852.html
Фонд Мельниченко подписал соглашения с НКО из Эфиопии, Индии и Нигерии
Фонд Мельниченко подписал соглашения с НКО из Эфиопии, Индии и Нигерии - РИА Новости, 23.08.2024
Фонд Мельниченко подписал соглашения с НКО из Эфиопии, Индии и Нигерии
Фонд Мельниченко подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве с фондами Ayzon Foundation (Эфиопия), Reach to Teach (Индия) и Foundation for Societal... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:28
2024-08-23T14:28
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фонд андрея мельниченко
андрей мельниченко
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Фонд Мельниченко подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве с фондами Ayzon Foundation (Эфиопия), Reach to Teach (Индия) и Foundation for Societal Empowerment and Rejuvenation (FOSER) (Нигерия), сообщает пресс-служба фонда. Отмечается, что документы предусматривают присоединение организаций к Лиге Фондов БРИКС+ в сфере развития науки и образования. Кроме того, стороны согласились развивать международные проекты, в том числе предусматривающие практический обмен опытом в сфере образования, организацию стажировок для преподавателей и расширение онлайн возможностей для научной деятельности. Соглашения были подписаны генеральным директором Фонда Мельниченко Татьяной Журавлевой, основателем и исполнительным директором Ayzon Foundation Шаломом Якобом Арайей, директором Reach to Teach Шикхой Матур, исполнительным директором FOSER Абдулхафизом Аббой. "Чем шире география обмена знаниями, тем больше мы обогащаем свой опыт. Объединяя усилия, мы создаем прочную основу для достижения общих целей в разных сферах. Уверена, что совместная работа поможет найти ответы на многие глобальные вызовы в таких областях как образование, экология, городское развитие. Наше сотрудничество будет содействовать повышению качества и доступности образования, интегрировать научный и образовательный потенциал наших стран", - приводит пресс-служба слова Журавлевой. Фонд Мельниченко заявил о создании Лиги Фондов БРИКС+ в марте текущего года в Китае. Соглашения о создании Лиги Фондов БРИКС+ в сфере развития науки и образования было подписано в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня 2024 года.
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эфиопия, индия, нигерия, брикс, фонд андрея мельниченко, андрей мельниченко
Эфиопия, Индия, Нигерия, БРИКС, Фонд Андрея Мельниченко, Андрей Мельниченко

Фонд Мельниченко подписал соглашения с НКО из Эфиопии, Индии и Нигерии

© Фото : Фонд Андрея МельниченкоГенеральный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Татьяна Журавлева
Генеральный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Татьяна Журавлева - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Фонд Андрея Мельниченко
Генеральный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Татьяна Журавлева
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Фонд Мельниченко подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве с фондами Ayzon Foundation (Эфиопия), Reach to Teach (Индия) и Foundation for Societal Empowerment and Rejuvenation (FOSER) (Нигерия), сообщает пресс-служба фонда.
Отмечается, что документы предусматривают присоединение организаций к Лиге Фондов БРИКС+ в сфере развития науки и образования. Кроме того, стороны согласились развивать международные проекты, в том числе предусматривающие практический обмен опытом в сфере образования, организацию стажировок для преподавателей и расширение онлайн возможностей для научной деятельности.
Соглашения были подписаны генеральным директором Фонда Мельниченко Татьяной Журавлевой, основателем и исполнительным директором Ayzon Foundation Шаломом Якобом Арайей, директором Reach to Teach Шикхой Матур, исполнительным директором FOSER Абдулхафизом Аббой.
«
"Чем шире география обмена знаниями, тем больше мы обогащаем свой опыт. Объединяя усилия, мы создаем прочную основу для достижения общих целей в разных сферах. Уверена, что совместная работа поможет найти ответы на многие глобальные вызовы в таких областях как образование, экология, городское развитие. Наше сотрудничество будет содействовать повышению качества и доступности образования, интегрировать научный и образовательный потенциал наших стран", - приводит пресс-служба слова Журавлевой.
Фонд Мельниченко заявил о создании Лиги Фондов БРИКС+ в марте текущего года в Китае. Соглашения о создании Лиги Фондов БРИКС+ в сфере развития науки и образования было подписано в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня 2024 года.
Фонд Мельниченко будет сотрудничать с БРИКС Центром и IYESF - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
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ЭфиопияИндияНигерияБРИКСФонд Андрея МельниченкоАндрей Мельниченко
 
 
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