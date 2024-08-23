Фонд Мельниченко подписал соглашения с НКО из Эфиопии, Индии и Нигерии
© Фото : Фонд Андрея МельниченкоГенеральный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Татьяна Журавлева
Генеральный директор Благотворительного фонда Андрея Мельниченко Татьяна Журавлева
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Фонд Мельниченко подписал двусторонние соглашения о сотрудничестве с фондами Ayzon Foundation (Эфиопия), Reach to Teach (Индия) и Foundation for Societal Empowerment and Rejuvenation (FOSER) (Нигерия), сообщает пресс-служба фонда.
Отмечается, что документы предусматривают присоединение организаций к Лиге Фондов БРИКС+ в сфере развития науки и образования. Кроме того, стороны согласились развивать международные проекты, в том числе предусматривающие практический обмен опытом в сфере образования, организацию стажировок для преподавателей и расширение онлайн возможностей для научной деятельности.
Соглашения были подписаны генеральным директором Фонда Мельниченко Татьяной Журавлевой, основателем и исполнительным директором Ayzon Foundation Шаломом Якобом Арайей, директором Reach to Teach Шикхой Матур, исполнительным директором FOSER Абдулхафизом Аббой.
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"Чем шире география обмена знаниями, тем больше мы обогащаем свой опыт. Объединяя усилия, мы создаем прочную основу для достижения общих целей в разных сферах. Уверена, что совместная работа поможет найти ответы на многие глобальные вызовы в таких областях как образование, экология, городское развитие. Наше сотрудничество будет содействовать повышению качества и доступности образования, интегрировать научный и образовательный потенциал наших стран", - приводит пресс-служба слова Журавлевой.
Фонд Мельниченко заявил о создании Лиги Фондов БРИКС+ в марте текущего года в Китае. Соглашения о создании Лиги Фондов БРИКС+ в сфере развития науки и образования было подписано в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 7 июня 2024 года.