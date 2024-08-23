https://ria.ru/20240823/smirnov-1968056743.html

Над Курской областью сбили несколько воздушных целей

Над Курской областью сбили несколько воздушных целей - РИА Новости, 23.08.2024

Над Курской областью сбили несколько воздушных целей

Три ракеты, два беспилотника и управляемая авиабомба ВСУ сбиты в Курской области за последние часы, сообщил в пятницу врио губернатора региона Алексей Смирнов в РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:12

2024-08-23T15:12

2024-08-23T15:17

курская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

россия

алексей смирнов (политик)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Три ракеты, два беспилотника и управляемая авиабомба ВСУ сбиты в Курской области за последние часы, сообщил в пятницу врио губернатора региона Алексей Смирнов в Telegram-канале."За последние часы в курском небе сбиты три ракеты ВСУ, два украинских БПЛА самолетного типа и управляемая авиационная бомба в приграничном районе. Благодарю наших бойцов ПВО", - написал он.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 23 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 5137 человек, 69 танков и 11 пусковых установок РСЗО.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1968035668.html

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курская область, вооруженные силы украины, россия, алексей смирнов (политик) , вооруженные силы рф