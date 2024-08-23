https://ria.ru/20240823/sk-1968052008.html

Делом о захвате заложников в ИК-19 займутся наиболее опытные следователи

Делом о захвате заложников в ИК-19 займутся наиболее опытные следователи - РИА Новости, 23.08.2024

Делом о захвате заложников в ИК-19 займутся наиболее опытные следователи

В состав группы, расследующей дело о захвате заложников в ИК-19, вошли наиболее опытные специалисты волгоградского управления СК, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T14:58

2024-08-23T14:58

2024-08-23T14:58

происшествия

россия

волгоградская область

следственный комитет россии (ск рф)

захват заложников в волгоградской колонии

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В состав группы, расследующей дело о захвате заложников в ИК-19, вошли наиболее опытные специалисты волгоградского управления СК, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России.Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН."Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты областного управления СКР. Ход неотложных следственных действий на месте преступления курирует руководитель регионального следственного управлениям", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240823/koloniya-1968046940.html

россия

волгоградская область

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происшествия, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии