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Делом о захвате заложников в ИК-19 займутся наиболее опытные следователи
Делом о захвате заложников в ИК-19 займутся наиболее опытные следователи - РИА Новости, 23.08.2024
Делом о захвате заложников в ИК-19 займутся наиболее опытные следователи
В состав группы, расследующей дело о захвате заложников в ИК-19, вошли наиболее опытные специалисты волгоградского управления СК, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:58
2024-08-23T14:58
2024-08-23T14:58
происшествия
россия
волгоградская область
следственный комитет россии (ск рф)
захват заложников в волгоградской колонии
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В состав группы, расследующей дело о захвате заложников в ИК-19, вошли наиболее опытные специалисты волгоградского управления СК, сообщается в Telegram-канале регионального СУСК России.Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии №19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению. СК возбудил уголовное дело по статьям о захвате заложников и дезорганизации деятельности исправительного учреждения. По информации губернатора области, госпитализированы четверо пострадавших сотрудников УФСИН."Для расследования уголовного дела создана следственная группа, в состав которой вошли наиболее опытные следователи и криминалисты областного управления СКР. Ход неотложных следственных действий на месте преступления курирует руководитель регионального следственного управлениям", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240823/koloniya-1968046940.html
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происшествия, россия, волгоградская область, следственный комитет россии (ск рф), захват заложников в волгоградской колонии
Происшествия, Россия, Волгоградская область, Следственный комитет России (СК РФ), Захват заложников в волгоградской колонии
Делом о захвате заложников в ИК-19 займутся наиболее опытные следователи
СК: дело о захвате в ИК-19 будут расследовать наиболее опытные специалисты