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Россияне с атакованного у Йемена судна прибыли в Джибути

Россияне с атакованного у Йемена судна прибыли в Джибути - РИА Новости, 23.08.2024

Россияне с атакованного у Йемена судна прибыли в Джибути

Российские члены экипажа атакованного у берегов Йемена судна прибыли в Джибути, им оказано консульское содействие, их состояние здоровья удовлетворительное,... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T07:46

2024-08-23T07:46

2024-08-23T07:53

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Российские члены экипажа атакованного у берегов Йемена судна прибыли в Джибути, им оказано консульское содействие, их состояние здоровья удовлетворительное, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Джибути.Ранее в четверг представитель миссии ЕС в Красном море Aspides сообщил РИА Новости, что эвакуированные члены экипажа атакованного у берегов Йемена судна, среди которых двое россиян, будут доставлены в порт Джибути без уточнения, в какой срок это произойдет."Два российских члена экипажа благополучно прибыли в Джибути 22 августа с.г., им оказано консульское содействие, предоставлена связь для общения с родственниками. Их состояние здоровья удовлетворительное, у одного гражданина имеется небольшая царапина, врачом посольства оказана первая медицинская помощь", - сообщили в российском посольстве.В дипмиссии также отметили, что россияне были размещены в гостинице, добавив, что в ближайшее время ожидается их вылет в Россию по согласованию с владельцем судна.В среду управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об атаке на торговое судно, ее попытались осуществить в 77 морских милях к западу от йеменского порта Ходейда. По словам капитана, к судну подошли два катера, на борту которых находились 13-15 человек. Произошла короткая перестрелка, после чего торговому судну удалось уйти от нападающих на две морские мили. Позднее судно было поражено тремя неопознанными снарядами. Сообщалось, что судно дрейфует, экипаж не может им управлять.Как сообщали западные СМИ со ссылкой на министерство судоходства и островной политики Греции, вблизи Ходейды атаке подвергся нефтяной танкер Sounion под флагом Греции, принадлежащий греческой компании Delta Tankers. СМИ передавали, что в состав экипажа входят 25 человек, включая филиппинцев и двух граждан РФ. Сообщалось, что никто не пострадал.

https://ria.ru/20240822/khusity-1967906996.html

https://ria.ru/20240822/khusity-1967914911.html

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в мире, йемен, джибути, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году