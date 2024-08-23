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Роспотребнадзор контролирует эпидемиологическую обстановку в курских ПВР - РИА Новости, 23.08.2024
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14:57 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/rospotrebnadzor-1968051268.html
Роспотребнадзор контролирует эпидемиологическую обстановку в курских ПВР
Роспотребнадзор контролирует эпидемиологическую обстановку в курских ПВР - РИА Новости, 23.08.2024
Роспотребнадзор контролирует эпидемиологическую обстановку в курских ПВР
Ситуация в пунктах временного размещения в Курской области стабильная, принимаются меры по недопущению массовых инфекционных заболеваний, показатели качества... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T14:57
2024-08-23T14:57
курская область
россия
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ситуация в пунктах временного размещения в Курской области стабильная, принимаются меры по недопущению массовых инфекционных заболеваний, показатели качества воды и радиационного фона в норме, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре. "Ситуация в пунктах временного размещения в Курской области стабильная... Специалисты управления Роспотребнадзора по Курской области в ежедневном режиме продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении. Отмечается, что с персоналом и проживающими проводится санитарно-просветительская работа, в рамках стратегии "Санпросвет" подготовлены и распространены печатные материалы. По данным Роспотребнадзора, ведется контроль за условиями проживания, питания, обеспечения своевременной уборки, вывоза отходов, дезинфекционных мероприятий во всех 56 функционирующих ПВР. "Отобрано и исследовано 238 проб воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, более 470 смывов на патогенную микрофлору, 200 проб кулинарной пищевой продукции - на микробиологические показатели, 104 проб дезсредств", - добавили в ведомстве. Кроме того, в регионе усилен контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения населения. Исследования проводятся более чем на 20 показателей безопасности. Контролируется радиационный фон. Все показатели в норме. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/spetsoperatsiya-1967886580.html
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курская область
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Удар "Ланцета" по грузовику ВСУ с минометом на борту
В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» выявили грузовой автомобиль ВСУ с минометом на борту. После анализа полученных разведданных было принято решение о точечном огневом воздействии по грузовику боевиков ВСУ. В результате точного удара, нанесенного расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет», грузовой автомобиль ВСУ с минометом был уничтожен. Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленной цели.
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курская область, россия, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), вооруженные силы украины
Курская область, Россия, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Вооруженные силы Украины
Роспотребнадзор контролирует эпидемиологическую обстановку в курских ПВР

Роспотребнадзор контролирует эпидемиологическую обстановку ПВР в Курской области

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкШеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шеврон на фирменном кителе сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Ситуация в пунктах временного размещения в Курской области стабильная, принимаются меры по недопущению массовых инфекционных заболеваний, показатели качества воды и радиационного фона в норме, сообщили журналистам в Роспотребнадзоре.
«
"Ситуация в пунктах временного размещения в Курской области стабильная... Специалисты управления Роспотребнадзора по Курской области в ежедневном режиме продолжают контролировать санитарно-эпидемиологическую обстановку в пунктах временного размещения", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Переговорный рычаг найден: ВСУ останутся в Курской области навсегда
Вчера, 08:00
Отмечается, что с персоналом и проживающими проводится санитарно-просветительская работа, в рамках стратегии "Санпросвет" подготовлены и распространены печатные материалы.
По данным Роспотребнадзора, ведется контроль за условиями проживания, питания, обеспечения своевременной уборки, вывоза отходов, дезинфекционных мероприятий во всех 56 функционирующих ПВР.
«
"Отобрано и исследовано 238 проб воды на микробиологические и санитарно-химические показатели, более 470 смывов на патогенную микрофлору, 200 проб кулинарной пищевой продукции - на микробиологические показатели, 104 проб дезсредств", - добавили в ведомстве.
Кроме того, в регионе усилен контроль качества воды в источниках централизованного водоснабжения населения. Исследования проводятся более чем на 20 показателей безопасности. Контролируется радиационный фон. Все показатели в норме.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Минобороны обновило данные о потерях ВСУ в Курской области
Вчера, 14:16
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
 
Курская областьРоссияБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Вооруженные силы Украины
 
 
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