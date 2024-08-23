https://ria.ru/20240823/rbk-1967950853.html

СМИ рассказали, почему россияне оправдывают невозврат кредитов

СМИ рассказали, почему россияне оправдывают невозврат кредитов - РИА Новости, 23.08.2024

СМИ рассказали, почему россияне оправдывают невозврат кредитов

Пятая часть россиян оправдывает невозврат кредитов, пишет РБК со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ". РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T09:20

2024-08-23T09:20

2024-08-23T09:49

экономика

россия

рбк (медиагруппа)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1929993315_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_02519830a24fc10c7b177b44b3065150.jpg

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пятая часть россиян оправдывает невозврат кредитов, пишет РБК со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ"."Опрос проводился по всей России в июне этого года. Численность респондентов — 1,6 тысячи человек", — говорится в материале.В статье указали, что 71 процент опрошенных считают неуплату кредитов правонарушением, а 20 процентов думают, что возвращать взятые под кредит деньги необязательно.Респонденты считают, как отмечается в публикации, что кредит можно не выплачивать, если на то есть веские причины, такие как экономический кризис, болезнь, потеря работы, развод или другие.

https://ria.ru/20240425/kredit-1942170918.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, рбк (медиагруппа), общество