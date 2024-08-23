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СМИ рассказали, почему россияне оправдывают невозврат кредитов - РИА Новости, 23.08.2024
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09:20 23.08.2024 (обновлено: 09:49 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/rbk-1967950853.html
СМИ рассказали, почему россияне оправдывают невозврат кредитов
СМИ рассказали, почему россияне оправдывают невозврат кредитов - РИА Новости, 23.08.2024
СМИ рассказали, почему россияне оправдывают невозврат кредитов
Пятая часть россиян оправдывает невозврат кредитов, пишет РБК со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ". РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:20
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экономика
россия
рбк (медиагруппа)
общество
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пятая часть россиян оправдывает невозврат кредитов, пишет РБК со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ"."Опрос проводился по всей России в июне этого года. Численность респондентов — 1,6 тысячи человек", — говорится в материале.В статье указали, что 71 процент опрошенных считают неуплату кредитов правонарушением, а 20 процентов думают, что возвращать взятые под кредит деньги необязательно.Респонденты считают, как отмечается в публикации, что кредит можно не выплачивать, если на то есть веские причины, такие как экономический кризис, болезнь, потеря работы, развод или другие.
https://ria.ru/20240425/kredit-1942170918.html
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экономика, россия, рбк (медиагруппа), общество
Экономика, Россия, РБК (медиагруппа), Общество
СМИ рассказали, почему россияне оправдывают невозврат кредитов

РБК: пятая часть граждан России оправдала невозврат кредитов

© iStock.com / hirunЧеловек ставит печать на финансовые документы
Человек ставит печать на финансовые документы - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© iStock.com / hirun
Человек ставит печать на финансовые документы. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Пятая часть россиян оправдывает невозврат кредитов, пишет РБК со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ".
«
"Опрос проводился по всей России в июне этого года. Численность респондентов — 1,6 тысячи человек", — говорится в материале.
В статье указали, что 71 процент опрошенных считают неуплату кредитов правонарушением, а 20 процентов думают, что возвращать взятые под кредит деньги необязательно.
Респонденты считают, как отмечается в публикации, что кредит можно не выплачивать, если на то есть веские причины, такие как экономический кризис, болезнь, потеря работы, развод или другие.
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