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Байден провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 23.08.2024
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21:42 23.08.2024 (обновлено: 22:03 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/razgovor-1968167295.html
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Байден провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 23.08.2024
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, он рассказал о содержании объявленного нового пакета военной помощи, сообщил в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:42
2024-08-23T22:03
сша
в мире
владимир зеленский
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, он рассказал о содержании объявленного нового пакета военной помощи, сообщил в пятницу Белый дом."Президент Байден позвонил... Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с предстоящим завтра днем независимости Украины", - написал в соцсети Х представитель Совета президента США по национальной безопасности.
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сша, в мире, владимир зеленский, джо байден
США, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден
Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Белый дом: Байден провел телефонный разговор с Зеленским

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, он рассказал о содержании объявленного нового пакета военной помощи, сообщил в пятницу Белый дом.
«
"Президент Байден позвонил... Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с предстоящим завтра днем независимости Украины", - написал в соцсети Х представитель Совета президента США по национальной безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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