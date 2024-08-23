https://ria.ru/20240823/razgovor-1968167295.html

Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Байден провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 23.08.2024

Байден провел телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, он рассказал о содержании объявленного нового пакета военной помощи, сообщил в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T21:42

2024-08-23T21:42

2024-08-23T22:03

сша

в мире

владимир зеленский

джо байден

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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, он рассказал о содержании объявленного нового пакета военной помощи, сообщил в пятницу Белый дом."Президент Байден позвонил... Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с предстоящим завтра днем независимости Украины", - написал в соцсети Х представитель Совета президента США по национальной безопасности.

https://ria.ru/20240823/posledstviya-1967925676.html

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