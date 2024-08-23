https://ria.ru/20240823/razgovor-1968167295.html
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Байден провел телефонный разговор с Зеленским - РИА Новости, 23.08.2024
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, он рассказал о содержании объявленного нового пакета военной помощи, сообщил в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:42
2024-08-23T21:42
2024-08-23T22:03
сша
в мире
владимир зеленский
джо байден
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, он рассказал о содержании объявленного нового пакета военной помощи, сообщил в пятницу Белый дом."Президент Байден позвонил... Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с предстоящим завтра днем независимости Украины", - написал в соцсети Х представитель Совета президента США по национальной безопасности.
https://ria.ru/20240823/posledstviya-1967925676.html
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США, В мире, Владимир Зеленский, Джо Байден
Байден провел телефонный разговор с Зеленским
Белый дом: Байден провел телефонный разговор с Зеленским