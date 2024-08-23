https://ria.ru/20240823/rasselenie-1968057037.html

Новая программа ликвидации аварийного жилья началась в Смоленской области

Новая программа ликвидации аварийного жилья началась в Смоленской области - РИА Новости, 23.08.2024

Новая программа ликвидации аварийного жилья началась в Смоленской области

В Смоленской области досрочно завершено расселение граждан из аварийных многоквартирных домов (МКД), в регионе приступили к реализации новой программы... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T15:14

2024-08-23T15:14

2024-08-23T15:14

смоленская область

жилье

смоленская область

россия

василий анохин

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Смоленской области досрочно завершено расселение граждан из аварийных многоквартирных домов (МКД), в регионе приступили к реализации новой программы переселения, сообщил губернатор Василий Анохин. В рамках новой программы запланировано расселение 109 жилых помещений общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров в аварийных домах, признанных таковыми в 2017-2022 годах. Жилищные условия улучшат 282 человека. Квартиры для них приобретут в строящихся домах. На эти цели региону выделят 180 миллионов рублей по заявке, одобренной оператором программы – Фондом развития территорий. "В Смоленской области досрочно завершено расселение граждан из аварийных многоквартирных домов. Это 107 МКД общей площадью 29,4 тысячи квадратных метров. В итоге 1735 человек из 780 семей улучшили жилищные условия. Дополнительно в 2023 году при федеральной поддержке ликвидировали 9,2 тысячи квадратных метров непригодного жилья и переселили 359 смолян в новые квартиры. Теперь благодаря решению правительства России приступаем к реализации новой программы. В общей сложности с учетом регионального софинансирования на эти цели будет направлено 470 миллионов рублей", – сказал Анохин, слова которого приводят на сайте правительства РФ.

https://ria.ru/20231207/smolensk-1914288796.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жилье, смоленская область, россия, василий анохин