Новая программа ликвидации аварийного жилья началась в Смоленской области
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. В Смоленской области досрочно завершено расселение граждан из аварийных многоквартирных домов (МКД), в регионе приступили к реализации новой программы переселения, сообщил губернатор Василий Анохин.
В рамках новой программы запланировано расселение 109 жилых помещений общей площадью 4,7 тысячи квадратных метров в аварийных домах, признанных таковыми в 2017-2022 годах. Жилищные условия улучшат 282 человека. Квартиры для них приобретут в строящихся домах. На эти цели региону выделят 180 миллионов рублей по заявке, одобренной оператором программы – Фондом развития территорий.
"В Смоленской области досрочно завершено расселение граждан из аварийных многоквартирных домов. Это 107 МКД общей площадью 29,4 тысячи квадратных метров. В итоге 1735 человек из 780 семей улучшили жилищные условия. Дополнительно в 2023 году при федеральной поддержке ликвидировали 9,2 тысячи квадратных метров непригодного жилья и переселили 359 смолян в новые квартиры. Теперь благодаря решению правительства России приступаем к реализации новой программы. В общей сложности с учетом регионального софинансирования на эти цели будет направлено 470 миллионов рублей", – сказал Анохин, слова которого приводят на сайте правительства РФ.
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