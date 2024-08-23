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Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:15 23.08.2024 (обновлено: 07:17 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/pvo-1967938870.html
Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ
Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и три над Курской, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:15
2024-08-23T07:17
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
безопасность
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
курская область
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и три над Курской, сообщили в Telegram-канале Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и три над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
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россия, белгородская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Курская область
Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ

МО: силы ПВО сбили четыре БПЛА в Белгородской области и три в Курской области

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и три над Курской, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и три над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБелгородская областьБезопасностьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныКурская область
 
 
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