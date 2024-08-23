https://ria.ru/20240823/pvo-1967938870.html

Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ

Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024

Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и три над Курской, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T07:15

2024-08-23T07:15

2024-08-23T07:17

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россия

белгородская область

безопасность

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вооруженные силы украины

курская область

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и три над Курской, сообщили в Telegram-канале Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и три над территорией Курской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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белгородская область

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россия, белгородская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, курская область