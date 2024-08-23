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Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ
Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ - РИА Новости, 23.08.2024
Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и три над Курской, сообщили в... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:15
2024-08-23T07:15
2024-08-23T07:17
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над Белгородской областью и три над Курской, сообщили в Telegram-канале Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО четыре украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области и три над территорией Курской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, белгородская область, безопасность, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, курская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Курская область
Силы ПВО за ночь сбили семь беспилотников ВСУ
МО: силы ПВО сбили четыре БПЛА в Белгородской области и три в Курской области