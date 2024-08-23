https://ria.ru/20240823/putin-1968160529.html

Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"

Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня" - РИА Новости, 23.08.2024

Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2024",... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T20:44

2024-08-23T20:44

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2024", отметив, что мероприятие впечатляет масштабностью замысла, талантом участников и царящей на нем торжественной атмосферой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на XVI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня - 2024". Этот творческий форум - всегда долгожданное событие для москвичей и гостей нашей столицы. Он впечатляет масштабностью замысла, яркой зрелищностью и талантом участников и, конечно, царящей здесь особой, торжественной атмосферой", - говорится в телеграмме. Путин уточнил, что в программе фестиваля, который пройдет на Красной площади, в подмосковном парке "Патриот" и на сценических площадках Москвы, - выступления военных оркестров и церемониальных подразделений, хореографических и фольклорных коллективов из России и других стран. Также помимо традиционных концертов в планах организаторов "благотворительные, просветительские инициативы, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения, поддержку семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции". "Уверен, что фестиваль станет настоящим праздником музыки и надолго запомнится всем присутствующим. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - резюмировал президент России.

https://ria.ru/20240823/spasskaya_bashnya-1968153776.html

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россия, москва, владимир путин, патриот