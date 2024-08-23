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Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня" - РИА Новости, 23.08.2024
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20:44 23.08.2024 (обновлено: 20:47 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/putin-1968160529.html
Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"
Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня" - РИА Новости, 23.08.2024
Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2024",... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:44
2024-08-23T20:47
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2024", отметив, что мероприятие впечатляет масштабностью замысла, талантом участников и царящей на нем торжественной атмосферой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Приветствую вас на XVI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня - 2024". Этот творческий форум - всегда долгожданное событие для москвичей и гостей нашей столицы. Он впечатляет масштабностью замысла, яркой зрелищностью и талантом участников и, конечно, царящей здесь особой, торжественной атмосферой", - говорится в телеграмме. Путин уточнил, что в программе фестиваля, который пройдет на Красной площади, в подмосковном парке "Патриот" и на сценических площадках Москвы, - выступления военных оркестров и церемониальных подразделений, хореографических и фольклорных коллективов из России и других стран. Также помимо традиционных концертов в планах организаторов "благотворительные, просветительские инициативы, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения, поддержку семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции". "Уверен, что фестиваль станет настоящим праздником музыки и надолго запомнится всем присутствующим. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - резюмировал президент России.
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Россия, Москва, Владимир Путин, Патриот
Путин поприветствовал участников фестиваля "Спасская башня"

Путин: фестиваль "Спасская башня" впечатляет масштабностью замысла и атмосферой

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкРота специального караула Президентского полка выступает на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на Красной площади в Москве. 23 августа 2024
Рота специального караула Президентского полка выступает на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня на Красной площади в Москве. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Рота специального караула Президентского полка выступает на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня" на Красной площади в Москве. 23 августа 2024
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2024", отметив, что мероприятие впечатляет масштабностью замысла, талантом участников и царящей на нем торжественной атмосферой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Дорогие друзья! Приветствую вас на XVI Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня - 2024". Этот творческий форум - всегда долгожданное событие для москвичей и гостей нашей столицы. Он впечатляет масштабностью замысла, яркой зрелищностью и талантом участников и, конечно, царящей здесь особой, торжественной атмосферой", - говорится в телеграмме.
© РИА Новости / Александра ЧепурноваВыступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
© РИА Новости / Александра Чепурнова
1 из 4
© РИА Новости / Александра ЧепурноваВыступление Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
Выступление Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
Выступление Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
© РИА Новости / Александра Чепурнова
2 из 4
© РИА Новости / Александра ЧепурноваВыступление коллектива из Таиланда на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
Выступление коллектива из Таиланда на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
Выступление коллектива из Таиланда на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
© РИА Новости / Александра Чепурнова
3 из 4
© РИА Новости / Александра ЧепурноваВыступление сводного оркестра МЧС России на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
Выступление сводного оркестра МЧС России на Международном военно-музыкальном фестивале Спасская башня
Выступление сводного оркестра МЧС России на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
© РИА Новости / Александра Чепурнова
4 из 4
Выступление оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
© РИА Новости / Александра Чепурнова
1 из 4
Выступление Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
© РИА Новости / Александра Чепурнова
2 из 4
Выступление коллектива из Таиланда на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
© РИА Новости / Александра Чепурнова
3 из 4
Выступление сводного оркестра МЧС России на Международном военно-музыкальном фестивале "Спасская башня"
© РИА Новости / Александра Чепурнова
4 из 4
Путин уточнил, что в программе фестиваля, который пройдет на Красной площади, в подмосковном парке "Патриот" и на сценических площадках Москвы, - выступления военных оркестров и церемониальных подразделений, хореографических и фольклорных коллективов из России и других стран. Также помимо традиционных концертов в планах организаторов "благотворительные, просветительские инициативы, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения, поддержку семей военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции".
"Уверен, что фестиваль станет настоящим праздником музыки и надолго запомнится всем присутствующим. Желаю вам успехов и всего наилучшего", - резюмировал президент России.
Спасская башня – 2024. Первый день фестиваля - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
"Спасская башня – 2024". Первый день фестиваля
Вчера, 20:01
 
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