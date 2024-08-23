https://ria.ru/20240823/putin-1968009836.html
Путин и Пашинян отметили позитивную динамику торгового взаимодействия
Путин и Пашинян отметили позитивную динамику торгового взаимодействия - РИА Новости, 23.08.2024
Путин и Пашинян отметили позитивную динамику торгового взаимодействия
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили позитивную динамику торгово-экономического взаимодействия двух стран, сообщает... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:04
2024-08-23T13:04
2024-08-23T13:04
россия
армения
владимир путин
никол пашинян
политика
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили позитивную динамику торгово-экономического взаимодействия двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. "При обмене мнениями по двусторонней повестке дня особо отмечена позитивная динамика торгово-экономического взаимодействия", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны условились о продолжении контактов.
https://ria.ru/20240815/prezident-1966339092.html
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россия, армения, владимир путин, никол пашинян, политика
Россия, Армения, Владимир Путин, Никол Пашинян, Политика
Путин и Пашинян отметили позитивную динамику торгового взаимодействия
Путин и Пашинян отметили позитивную динамику торгового взаимодействия двух стран