https://ria.ru/20240823/putin-1968009836.html

Путин и Пашинян отметили позитивную динамику торгового взаимодействия

Путин и Пашинян отметили позитивную динамику торгового взаимодействия - РИА Новости, 23.08.2024

Путин и Пашинян отметили позитивную динамику торгового взаимодействия

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили позитивную динамику торгово-экономического взаимодействия двух стран, сообщает... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:04

2024-08-23T13:04

2024-08-23T13:04

россия

армения

владимир путин

никол пашинян

политика

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян отметили позитивную динамику торгово-экономического взаимодействия двух стран, сообщает пресс-служба Кремля. "При обмене мнениями по двусторонней повестке дня особо отмечена позитивная динамика торгово-экономического взаимодействия", - говорится в сообщении. Кроме того, стороны условились о продолжении контактов.

https://ria.ru/20240815/prezident-1966339092.html

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россия, армения, владимир путин, никол пашинян, политика