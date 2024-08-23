https://ria.ru/20240823/provokatsiya-1968098719.html

В Херсонской области пособники ВСУ устроили провокацию с флагом Украины

В Херсонской области пособники ВСУ устроили провокацию с флагом Украины - РИА Новости, 23.08.2024

В Херсонской области пособники ВСУ устроили провокацию с флагом Украины

Пособники украинских войск устроили провокацию с украинским флагом в городе Алешки Херсонской области, сообщила администрация города. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T17:06

2024-08-23T17:06

2024-08-23T17:06

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херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Пособники украинских войск устроили провокацию с украинским флагом в городе Алешки Херсонской области, сообщила администрация города. Алешки находятся на левом берегу Днепра. На Украине 23 августа отмечают День государственного флага. "В непокоренном русском городе Алешки пособники ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) установили флаг умирающей страны - Украины. Вооруженные силы РФ оперативными действиями пресекли провокацию противника", - говорится в сообщении. При этом и.о. главы администрации Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко подчеркнул, что слаженная работа всех структур позволила в кратчайшие сроки нормализовать ситуацию. "Впредь мы и дальше будем отстаивать свою территорию, доказывая всем свою сплоченность и единство", - подчеркнул Хоменко. На видео, опубликованном в Тelegram-канале администрации, видно, что флаг Украины закреплен на старой, похожей на водонапорную, башне. Сбивают его оттуда с помощью дрона. Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20240527/saldo-1948794094.html

https://ria.ru/20240220/belgorod-1928555783.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, херсонская область , днепр (река)