В Херсонской области пособники ВСУ устроили провокацию с флагом Украины
В Алешках Херсонской области пособники ВСУ устроили провокацию с флагом Украины
© Администрация Алешкинского муниципального округа/TelegramУничтожение украинского флага, установленного в городе Алешки
Уничтожение украинского флага, установленного в городе Алешки
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости. Пособники украинских войск устроили провокацию с украинским флагом в городе Алешки Херсонской области, сообщила администрация города.
Алешки находятся на левом берегу Днепра. На Украине 23 августа отмечают День государственного флага.
"В непокоренном русском городе Алешки пособники ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) установили флаг умирающей страны - Украины. Вооруженные силы РФ оперативными действиями пресекли провокацию противника", - говорится в сообщении.
При этом и.о. главы администрации Алешкинского муниципального округа Руслан Хоменко подчеркнул, что слаженная работа всех структур позволила в кратчайшие сроки нормализовать ситуацию. "Впредь мы и дальше будем отстаивать свою территорию, доказывая всем свою сплоченность и единство", - подчеркнул Хоменко.
На видео, опубликованном в Тelegram-канале администрации, видно, что флаг Украины закреплен на старой, похожей на водонапорную, башне. Сбивают его оттуда с помощью дрона.
Херсонская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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