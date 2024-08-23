https://ria.ru/20240823/protivostoyanie-1967931676.html
Китай и Белоруссия заявили о совместном противостоянии гегемонизму
Китай и Белоруссия заявили о совместном противостоянии гегемонизму - РИА Новости, 23.08.2024
Китай и Белоруссия заявили о совместном противостоянии гегемонизму
Китай и Белоруссия будут вместе противостоять всем формам гегемонизма и политики грубой силы, говорится в совместном коммюнике правительств двух стран,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T05:14
2024-08-23T05:14
2024-08-23T12:24
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ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и Белоруссия будут вместе противостоять всем формам гегемонизма и политики грубой силы, говорится в совместном коммюнике правительств двух стран, опубликованном в рамках официального визита премьера госсовета КНР Ли Цяна в Минск. "Обе стороны будут совместно защищать международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций, и международный порядок, основанный на международном праве, противостоять всем формам гегемонизма и политики грубой силы", - говорится в совместном коммюнике, текст которого опубликовал в пятницу МИД КНР. Стороны также заявили, что будут вместе работать над построением нового типа международных отношений и выступать за равный и упорядоченный многополярный мир, а также придерживаться инклюзивной экономической глобализации и вместе создавать сообщество единой судьбы человечества. Официальный визит Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.
https://ria.ru/20240822/tekhnologii-1967732297.html
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в мире, китай, белоруссия, минск, ли цян
В мире, Китай, Белоруссия, Минск, Ли Цян
Китай и Белоруссия заявили о совместном противостоянии гегемонизму
Коммюнике: Китай и Белоруссия будут вместе противостоять всем формам гегемонизма
ПЕКИН, 23 авг – РИА Новости. Китай и Белоруссия будут вместе противостоять всем формам гегемонизма и политики грубой силы, говорится в совместном коммюнике правительств двух стран, опубликованном в рамках официального визита премьера госсовета КНР Ли Цяна в Минск.
"Обе стороны будут совместно защищать международную систему, ядром которой является Организация Объединенных Наций, и международный порядок, основанный на международном праве, противостоять всем формам гегемонизма и политики грубой силы", - говорится в совместном коммюнике, текст которого опубликовал в пятницу МИД КНР.
Стороны также заявили, что будут вместе работать над построением нового типа международных отношений и выступать за равный и упорядоченный многополярный мир, а также придерживаться инклюзивной экономической глобализации и вместе создавать сообщество единой судьбы человечества.
Официальный визит Ли Цяна в Белоруссию проходит 22-23 августа.