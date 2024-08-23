https://ria.ru/20240823/primakov-1968139991.html

Примаков обсудил с послом Ирана открытие Русского дома в Тегеране

Примаков обсудил с послом Ирана открытие Русского дома в Тегеране - РИА Новости, 23.08.2024

Примаков обсудил с послом Ирана открытие Русского дома в Тегеране

Глава Россотрудничества Евгений Примаков и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили открытие Русского дома в Тегеране, заявили в Россотрудничестве. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:52

2024-08-23T18:52

2024-08-23T18:52

иран

тегеран (город)

москва

казем джалали

евгений примаков

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили открытие Русского дома в Тегеране, заявили в Россотрудничестве. "Открытие Русского дома в Тегеране обсудили руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и посол Ирана в России Казем Джалали. Глава ведомства поблагодарил иранскую сторону за содействие в вопросах, которые касаются открытия представительства в Иране", - говорится в Telegram-канале Россотрудничества. Там отметили, что стороны обсудили сотрудничество в области образования. "Джалали подчеркнул, что Иран находится в постоянном диалоге с российскими университетами. В том числе обсуждается вопрос об аккредитации для ряда российских учебных заведений, чтобы большее число иранских студентов могли в них поступать", - заявили в Россотрудничестве. В агентстве также указали, что иранская сторона озвучила предложение о выделении образовательных квот для россиян на обучение в ведущих вузах Ирана. Там добавили, что Джалали рассказал и о запланированной образовательной выставке, где вузы двух стран смогут презентовать свои возможности, наладить новые контакты, а также инициировать совместные проекты в области образования. Выставка пройдет в Тегеране октябре 2024 года.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960144423.html

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иран

тегеран (город)

москва

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, тегеран (город), москва, казем джалали, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)