https://ria.ru/20240823/primakov-1968139991.html
Примаков обсудил с послом Ирана открытие Русского дома в Тегеране
Примаков обсудил с послом Ирана открытие Русского дома в Тегеране - РИА Новости, 23.08.2024
Примаков обсудил с послом Ирана открытие Русского дома в Тегеране
Глава Россотрудничества Евгений Примаков и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили открытие Русского дома в Тегеране, заявили в Россотрудничестве. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:52
2024-08-23T18:52
2024-08-23T18:52
иран
тегеран (город)
москва
казем джалали
евгений примаков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили открытие Русского дома в Тегеране, заявили в Россотрудничестве. "Открытие Русского дома в Тегеране обсудили руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и посол Ирана в России Казем Джалали. Глава ведомства поблагодарил иранскую сторону за содействие в вопросах, которые касаются открытия представительства в Иране", - говорится в Telegram-канале Россотрудничества. Там отметили, что стороны обсудили сотрудничество в области образования. "Джалали подчеркнул, что Иран находится в постоянном диалоге с российскими университетами. В том числе обсуждается вопрос об аккредитации для ряда российских учебных заведений, чтобы большее число иранских студентов могли в них поступать", - заявили в Россотрудничестве. В агентстве также указали, что иранская сторона озвучила предложение о выделении образовательных квот для россиян на обучение в ведущих вузах Ирана. Там добавили, что Джалали рассказал и о запланированной образовательной выставке, где вузы двух стран смогут презентовать свои возможности, наладить новые контакты, а также инициировать совместные проекты в области образования. Выставка пройдет в Тегеране октябре 2024 года.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960144423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иран, тегеран (город), москва, казем джалали, евгений примаков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
Иран, Тегеран (город), Москва, Казем Джалали, Евгений Примаков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)
Примаков обсудил с послом Ирана открытие Русского дома в Тегеране
Примаков и посол Ирана Джалали обсудили открытие Русского дома в Тегеране
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Глава Россотрудничества Евгений Примаков и посол Ирана в Москве Казем Джалали обсудили открытие Русского дома в Тегеране, заявили в Россотрудничестве.
"Открытие Русского дома в Тегеране обсудили руководитель Россотрудничества Евгений Примаков и посол Ирана в России Казем Джалали. Глава ведомства поблагодарил иранскую сторону за содействие в вопросах, которые касаются открытия представительства в Иране", - говорится в Telegram-канале Россотрудничества.
Там отметили, что стороны обсудили сотрудничество в области образования.
«
"Джалали подчеркнул, что Иран находится в постоянном диалоге с российскими университетами. В том числе обсуждается вопрос об аккредитации для ряда российских учебных заведений, чтобы большее число иранских студентов могли в них поступать", - заявили в Россотрудничестве.
В агентстве также указали, что иранская сторона озвучила предложение о выделении образовательных квот для россиян на обучение в ведущих вузах Ирана.
Там добавили, что Джалали рассказал и о запланированной образовательной выставке, где вузы двух стран смогут презентовать свои возможности, наладить новые контакты, а также инициировать совместные проекты в области образования. Выставка пройдет в Тегеране октябре 2024 года.