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Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась - РИА Новости, 23.08.2024
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21:34 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/pozhar-1968166752.html
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась - РИА Новости, 23.08.2024
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 квадратных метров, тушение продолжается и в ночное время, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:34
2024-08-23T21:34
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 квадратных метров, тушение продолжается и в ночное время, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что на мусорном полигоне в Новороссийске произошел пожар на примерной площади в 2 тысячи квадратных метров. Градоначальник, выезжая на место ЧП, предупреждал, что на время ликвидации пожара прием мусора приостановлен, угрозы распространения огня нет. В 9.45 пожар локализовали на 1600 квадратных метрах, затем площадь возгорания уменьшилась до 1300 "квадратов". "Пожар состоит из двух очагов площадью 200 и 600 квадратных метров. В настоящее время происходит тление с задымлением. Службы продолжат работу до полной ликвидации пожара", - говорится в сообщении. Уточняется, что для улучшения видимости в ночное время на территории полигона установлены световые башни.
https://ria.ru/20240823/ugroza-1968047466.html
новороссийск
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происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий)
Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 квадратов

© Фото : Андрей Кравченко/TelegramЛиквидация пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
Ликвидация пожара на мусорном полигоне в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Андрей Кравченко/Telegram
Ликвидация пожара на мусорном полигоне в Новороссийске
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 квадратных метров, тушение продолжается и в ночное время, сообщили в пресс-службе администрации города.
Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что на мусорном полигоне в Новороссийске произошел пожар на примерной площади в 2 тысячи квадратных метров. Градоначальник, выезжая на место ЧП, предупреждал, что на время ликвидации пожара прием мусора приостановлен, угрозы распространения огня нет. В 9.45 пожар локализовали на 1600 квадратных метрах, затем площадь возгорания уменьшилась до 1300 "квадратов".
«
"Пожар состоит из двух очагов площадью 200 и 600 квадратных метров. В настоящее время происходит тление с задымлением. Службы продолжат работу до полной ликвидации пожара", - говорится в сообщении.
Уточняется, что для улучшения видимости в ночное время на территории полигона установлены световые башни.
Ликвидация пожара на мусорном полигоне в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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