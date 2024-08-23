https://ria.ru/20240823/pozhar-1968166752.html

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась - РИА Новости, 23.08.2024

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске уменьшилась

Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 квадратных метров, тушение продолжается и в ночное время, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T21:34

2024-08-23T21:34

2024-08-23T21:34

происшествия

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Площадь пожара на мусорном полигоне в Новороссийске сократилась до 800 квадратных метров, тушение продолжается и в ночное время, сообщили в пресс-службе администрации города. Ранее глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что на мусорном полигоне в Новороссийске произошел пожар на примерной площади в 2 тысячи квадратных метров. Градоначальник, выезжая на место ЧП, предупреждал, что на время ликвидации пожара прием мусора приостановлен, угрозы распространения огня нет. В 9.45 пожар локализовали на 1600 квадратных метрах, затем площадь возгорания уменьшилась до 1300 "квадратов". "Пожар состоит из двух очагов площадью 200 и 600 квадратных метров. В настоящее время происходит тление с задымлением. Службы продолжат работу до полной ликвидации пожара", - говорится в сообщении. Уточняется, что для улучшения видимости в ночное время на территории полигона установлены световые башни.

https://ria.ru/20240823/ugroza-1968047466.html

новороссийск

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Наталья Макарова

происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий)