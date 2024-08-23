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В Ростовской области загорелись два жилых дома и один строящийся
В Ростовской области загорелись два жилых дома и один строящийся - РИА Новости, 23.08.2024
В Ростовской области загорелись два жилых дома и один строящийся
Два жилых дома и один строящийся горят в Пролетарске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T21:11
2024-08-23T21:11
2024-08-23T21:21
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пролетарск
ростовская область
жилье
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Два жилых дома и один строящийся горят в Пролетарске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону."Пожарные тушат два загоревшихся жилых дома и один строящийся", - сказал он.Ранее ведомство сообщило, что на переулке Колпакова, 1, в городе Пролетарске загорелся камыш. Огонь перешел на жилые строения. К ликвидации привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники.
пролетарск
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Ликвидация пожара в Пролетарске Ростовской области
Камыш загорелся в Пролетарске Ростовской области, огонь перешел на жилые строения, сообщает пресс-служба МЧС. К ликвидации привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники.
2024-08-23T21:11
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PT0M32S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пролетарск, ростовская область, жилье, россия, видео
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пролетарск, Ростовская область, Жилье, Россия
В Ростовской области загорелись два жилых дома и один строящийся
МЧС: два жилых дома и один строящийся горят в Пролетарске в Ростовской области