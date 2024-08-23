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В Ростовской области загорелись два жилых дома и один строящийся - РИА Новости, 23.08.2024
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21:11 23.08.2024 (обновлено: 21:21 23.08.2024)
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В Ростовской области загорелись два жилых дома и один строящийся
В Ростовской области загорелись два жилых дома и один строящийся - РИА Новости, 23.08.2024
В Ростовской области загорелись два жилых дома и один строящийся
Два жилых дома и один строящийся горят в Пролетарске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 23.08.2024
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происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пролетарск
ростовская область
жилье
россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Два жилых дома и один строящийся горят в Пролетарске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону."Пожарные тушат два загоревшихся жилых дома и один строящийся", - сказал он.Ранее ведомство сообщило, что на переулке Колпакова, 1, в городе Пролетарске загорелся камыш. Огонь перешел на жилые строения. К ликвидации привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники.
пролетарск
ростовская область
россия
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Ликвидация пожара в Пролетарске Ростовской области
Камыш загорелся в Пролетарске Ростовской области, огонь перешел на жилые строения, сообщает пресс-служба МЧС. К ликвидации привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пролетарск, ростовская область, жилье, россия, видео
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пролетарск, Ростовская область, Жилье, Россия
В Ростовской области загорелись два жилых дома и один строящийся
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Два жилых дома и один строящийся горят в Пролетарске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
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В Ростовской области загорелись два жилых дома и один строящийся

МЧС: два жилых дома и один строящийся горят в Пролетарске в Ростовской области

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Два жилых дома и один строящийся горят в Пролетарске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
«
"Пожарные тушат два загоревшихся жилых дома и один строящийся", - сказал он.
Ранее ведомство сообщило, что на переулке Колпакова, 1, в городе Пролетарске загорелся камыш. Огонь перешел на жилые строения. К ликвидации привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПролетарскРостовская областьЖильеРоссия
 
 
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