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В Ростовской области загорелись два жилых дома и один строящийся

В Ростовской области загорелись два жилых дома и один строящийся - РИА Новости, 23.08.2024

В Ростовской области загорелись два жилых дома и один строящийся

Два жилых дома и один строящийся горят в Пролетарске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T21:11

2024-08-23T21:11

2024-08-23T21:21

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пролетарск

ростовская область

жилье

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Два жилых дома и один строящийся горят в Пролетарске Ростовской области, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону."Пожарные тушат два загоревшихся жилых дома и один строящийся", - сказал он.Ранее ведомство сообщило, что на переулке Колпакова, 1, в городе Пролетарске загорелся камыш. Огонь перешел на жилые строения. К ликвидации привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники.

пролетарск

ростовская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ликвидация пожара в Пролетарске Ростовской области Камыш загорелся в Пролетарске Ростовской области, огонь перешел на жилые строения, сообщает пресс-служба МЧС. К ликвидации привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники. 2024-08-23T21:11 true PT0M32S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пролетарск, ростовская область, жилье, россия, видео