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На МКАД загорелись бесхозные металлические строения - РИА Новости, 23.08.2024
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20:41 23.08.2024 (обновлено: 20:45 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/pozhar-1968159360.html
На МКАД загорелись бесхозные металлические строения
На МКАД загорелись бесхозные металлические строения - РИА Новости, 23.08.2024
На МКАД загорелись бесхозные металлические строения
Бесхозные металлические строения горят на МКАДе в Москве, информация уточняется, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:41
2024-08-23T20:45
происшествия
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россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бесхозные металлические строения горят на МКАДе в Москве, информация уточняется, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "Огнеборцы столицы ликвидируют пожар на востоке Москвы. В 19.51 в Главное управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: МКАД, 104-й километр, д. 8А. По прибытии пожарно-спасательных подразделений - наблюдается открытое горение, густой черный дым. Происходит загорание бесхозных металлических строений. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению. Дальнейшая информации уточняется", - говорится в сообщении.
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происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На МКАД загорелись бесхозные металлические строения

МЧС: на 104-м километре МКАД загорелись бесхозные металлические строения

© МЧС Москвы/TelegramЛиквидация пожара на востоке Москвы. 23 августа 2024
Ликвидация пожара на востоке Москвы. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© МЧС Москвы/Telegram
Ликвидация пожара на востоке Москвы. 23 августа 2024
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бесхозные металлические строения горят на МКАДе в Москве, информация уточняется, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.
«
"Огнеборцы столицы ликвидируют пожар на востоке Москвы. В 19.51 в Главное управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: МКАД, 104-й километр, д. 8А. По прибытии пожарно-спасательных подразделений - наблюдается открытое горение, густой черный дым. Происходит загорание бесхозных металлических строений. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению. Дальнейшая информации уточняется", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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