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На МКАД загорелись бесхозные металлические строения

На МКАД загорелись бесхозные металлические строения - РИА Новости, 23.08.2024

На МКАД загорелись бесхозные металлические строения

Бесхозные металлические строения горят на МКАДе в Москве, информация уточняется, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T20:41

2024-08-23T20:41

2024-08-23T20:45

происшествия

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бесхозные металлические строения горят на МКАДе в Москве, информация уточняется, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "Огнеборцы столицы ликвидируют пожар на востоке Москвы. В 19.51 в Главное управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: МКАД, 104-й километр, д. 8А. По прибытии пожарно-спасательных подразделений - наблюдается открытое горение, густой черный дым. Происходит загорание бесхозных металлических строений. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению. Дальнейшая информации уточняется", - говорится в сообщении.

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)