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На МКАД загорелись бесхозные металлические строения
На МКАД загорелись бесхозные металлические строения - РИА Новости, 23.08.2024
На МКАД загорелись бесхозные металлические строения
Бесхозные металлические строения горят на МКАДе в Москве, информация уточняется, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:41
2024-08-23T20:41
2024-08-23T20:45
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Бесхозные металлические строения горят на МКАДе в Москве, информация уточняется, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России. "Огнеборцы столицы ликвидируют пожар на востоке Москвы. В 19.51 в Главное управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: МКАД, 104-й километр, д. 8А. По прибытии пожарно-спасательных подразделений - наблюдается открытое горение, густой черный дым. Происходит загорание бесхозных металлических строений. Огнеборцы незамедлительно приступили к работам по тушению. Дальнейшая информации уточняется", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
На МКАД загорелись бесхозные металлические строения
МЧС: на 104-м километре МКАД загорелись бесхозные металлические строения