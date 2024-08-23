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В Ростовской области загорелся камыш, огонь перешел на дома - РИА Новости, 23.08.2024
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20:37 23.08.2024 (обновлено: 20:51 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/pozhar-1968158876.html
В Ростовской области загорелся камыш, огонь перешел на дома
В Ростовской области загорелся камыш, огонь перешел на дома - РИА Новости, 23.08.2024
В Ростовской области загорелся камыш, огонь перешел на дома
Камыш загорелся в Пролетарске Ростовской области, огонь перешел на жилые строения, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T20:37
2024-08-23T20:51
происшествия
ростовская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пролетарск
россия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Камыш загорелся в Пролетарске Ростовской области, огонь перешел на жилые строения, сообщает пресс-служба МЧС России."В Ростове-на-Дону огнеборцы ликвидируют пожар. Сообщение о пожаре поступило по адресу: Пролетарский район, город Пролетарск, переулок Колпакова 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено загорание сухой растительности камыша с переходом на жилые строения. Дальнейшая информация уточняется. К ликвидации привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники", - говорится в сообщении.
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ростовская область
пролетарск
россия
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4.7
96
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353
60
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Ликвидация пожара в Пролетарске Ростовской области
Камыш загорелся в Пролетарске Ростовской области, огонь перешел на жилые строения, сообщает пресс-служба МЧС. К ликвидации привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники.
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происшествия, ростовская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пролетарск, россия
Происшествия, Ростовская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пролетарск, Россия
В Ростовской области загорелся камыш, огонь перешел на дома

МЧС: в Ростовской области загорелся сухой камыш, огонь перешел на жилые строения

Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Камыш загорелся в Пролетарске Ростовской области, огонь перешел на жилые строения, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ростове-на-Дону огнеборцы ликвидируют пожар. Сообщение о пожаре поступило по адресу: Пролетарский район, город Пролетарск, переулок Колпакова 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено загорание сухой растительности камыша с переходом на жилые строения. Дальнейшая информация уточняется. К ликвидации привлечено порядка 40 человек и 12 единиц техники", - говорится в сообщении.
Ликвидация пожара на востоке Москвы. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
На МКАД загорелись бесхозные металлические строения
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ПроисшествияРостовская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПролетарскРоссия
 
 
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