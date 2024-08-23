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Площадь пожара в порту "Кавказ" после атаки ВСУ составила 500 квадратов - РИА Новости, 23.08.2024
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11:10 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/pozhar-1967978423.html
Площадь пожара в порту "Кавказ" после атаки ВСУ составила 500 квадратов
Площадь пожара в порту "Кавказ" после атаки ВСУ составила 500 квадратов - РИА Новости, 23.08.2024
Площадь пожара в порту "Кавказ" после атаки ВСУ составила 500 квадратов
Площадь возгорания после атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ", по уточненным данным, составила 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T11:10
2024-08-23T11:10
происшествия
краснодарский край
россия
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЕМРЮК (Краснодарский край), 23 авг – РИА Новости. Площадь возгорания после атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ", по уточненным данным, составила 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Пятьсот квадратных метров была площадь точная", - сказал собеседник агентства. Сейчас пожар "фактически потушен", отметили в экстренных службах. ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России проинформировало о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
https://ria.ru/20240823/pozhar-1967961278.html
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краснодарский край
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происшествия, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Краснодарский край, Россия, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в порту "Кавказ" после атаки ВСУ составила 500 квадратов

Площадь пожара в порту "Кавказ" после атаки ВСУ на паром составила 500 квадратов

© Кадр видео из соцсетейПожар на пароме в порту "Кавказ"
Пожар на пароме в порту Кавказ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Кадр видео из соцсетей
Пожар на пароме в порту "Кавказ"
Читать ria.ru в
ТЕМРЮК (Краснодарский край), 23 авг – РИА Новости. Площадь возгорания после атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ", по уточненным данным, составила 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
"Пятьсот квадратных метров была площадь точная", - сказал собеседник агентства.
Ликвидация лесного пожара в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии. 22 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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10:07
Сейчас пожар "фактически потушен", отметили в экстренных службах.
ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России проинформировало о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.
Пожар на пароме в порту Кавказ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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Вчера, 19:23
 
ПроисшествияКраснодарский крайРоссияВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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