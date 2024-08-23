https://ria.ru/20240823/pozhar-1967978423.html

Площадь пожара в порту "Кавказ" после атаки ВСУ составила 500 квадратов

Площадь пожара в порту "Кавказ" после атаки ВСУ составила 500 квадратов - РИА Новости, 23.08.2024

Площадь пожара в порту "Кавказ" после атаки ВСУ составила 500 квадратов

Площадь возгорания после атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ", по уточненным данным, составила 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T11:10

2024-08-23T11:10

2024-08-23T11:10

происшествия

краснодарский край

россия

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЕМРЮК (Краснодарский край), 23 авг – РИА Новости. Площадь возгорания после атаки ВСУ на паром в порту "Кавказ", по уточненным данным, составила 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "Пятьсот квадратных метров была площадь точная", - сказал собеседник агентства. Сейчас пожар "фактически потушен", отметили в экстренных службах. ВСУ 22 августа совершили атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту "Кавказ". Оперштаб Краснодарского края сообщал, что паром получил повреждения и затонул, очагов возгорания на территории порта нет. Позже МЧС России проинформировало о спасении 17 членов экипажа затонувшего судна.

https://ria.ru/20240823/pozhar-1967961278.html

https://ria.ru/20240822/postavki-1967884567.html

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Варвара Скокшина

происшествия, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)