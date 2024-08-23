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На севере Москвы загорелся пост секционирования контактной сети - РИА Новости, 23.08.2024
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10:25 23.08.2024 (обновлено: 10:38 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/pozhar-1967966462.html
На севере Москвы загорелся пост секционирования контактной сети
На севере Москвы загорелся пост секционирования контактной сети - РИА Новости, 23.08.2024
На севере Москвы загорелся пост секционирования контактной сети
Пост секционирования контактной сети горел ночью на железнодорожной станции "Молжаниново" на севере Москвы, на движение поездов инцидент не повлиял, сообщили... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:25
2024-08-23T10:38
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пост секционирования контактной сети горел ночью на железнодорожной станции "Молжаниново" на севере Москвы, на движение поездов инцидент не повлиял, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "На станции "Молжаниново" загорелся пост секционирования вдоль 2-го пути. Движение поездов не нарушалось", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что горели два ящика на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, помочь в этом могут камеры видеонаблюдения, добавил собеседник.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
На севере Москвы загорелся пост секционирования контактной сети

На станции "Молжаниново" в Москве загорелся пост секционирования контактной сети

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пост секционирования контактной сети горел ночью на железнодорожной станции "Молжаниново" на севере Москвы, на движение поездов инцидент не повлиял, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
«
"На станции "Молжаниново" загорелся пост секционирования вдоль 2-го пути. Движение поездов не нарушалось", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что горели два ящика на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается, помочь в этом могут камеры видеонаблюдения, добавил собеседник.
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