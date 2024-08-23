https://ria.ru/20240823/pozhar-1967966462.html

На севере Москвы загорелся пост секционирования контактной сети

На севере Москвы загорелся пост секционирования контактной сети - РИА Новости, 23.08.2024

На севере Москвы загорелся пост секционирования контактной сети

Пост секционирования контактной сети горел ночью на железнодорожной станции "Молжаниново" на севере Москвы, на движение поездов инцидент не повлиял, сообщили... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:25

2024-08-23T10:25

2024-08-23T10:38

происшествия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Пост секционирования контактной сети горел ночью на железнодорожной станции "Молжаниново" на севере Москвы, на движение поездов инцидент не повлиял, сообщили РИА Новости в экстренных службах. "На станции "Молжаниново" загорелся пост секционирования вдоль 2-го пути. Движение поездов не нарушалось", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что горели два ящика на площади 10 квадратных метров, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, помочь в этом могут камеры видеонаблюдения, добавил собеседник.

https://ria.ru/20240823/pozhar-1967961278.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва