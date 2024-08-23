https://ria.ru/20240823/pozhar-1967961278.html

В МЧС заявили об ухудшении ситуации с лесным пожаром у поселка Домбай

В МЧС заявили об ухудшении ситуации с лесным пожаром у поселка Домбай - РИА Новости, 23.08.2024

В МЧС заявили об ухудшении ситуации с лесным пожаром у поселка Домбай

Площадь лесного пожара в Гоначхирском ущелье возле Домбая в Карачаево-Черкесии возросла до 15 гектаров, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:07

2024-08-23T10:07

2024-08-23T10:42

происшествия

домбай

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Площадь лесного пожара в Гоначхирском ущелье возле Домбая в Карачаево-Черкесии возросла до 15 гектаров, сообщили РИА Новости в МЧС."Обстановка остается сложной, но находится под контролем, жаркая сухая погода и сильные порывы ветра способствовали распространению огня. На данный момент площадь активного пожара составляет 15 гектаров. Планируется вылет вертолета МЧС России из Минеральных Вод для усиления наземной группировки, задействованной в тушении лесного пожара в районе Гоначхирского ущелья", — уточнили в министерстве.Забор воды будут проводить из водоемов Туманлы-Кель и Кара-Кёль.На место пожара для определения уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе выехали специалисты Роспотребнадзора. Наземная группировка предприняла все меры для недопущения распространения пожара в направлении поселка Домбай."Всего порядка 220 человек и 54 единицы техники задействованы в тушении пожара в районе Гоначхирского ущелья", — добавили в ведомстве.Возгорание в ущелье произошло накануне. Спасатели МЧС вывели из лесного пожара 236 человек, среди которых 43 ребенка.

https://ria.ru/20240822/pozhar--1967917684.html

https://ria.ru/20240823/pozhar-1967955214.html

домбай

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происшествия, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)