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В МЧС заявили об ухудшении ситуации с лесным пожаром у поселка Домбай - РИА Новости, 23.08.2024
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10:07 23.08.2024 (обновлено: 10:42 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/pozhar-1967961278.html
В МЧС заявили об ухудшении ситуации с лесным пожаром у поселка Домбай
В МЧС заявили об ухудшении ситуации с лесным пожаром у поселка Домбай - РИА Новости, 23.08.2024
В МЧС заявили об ухудшении ситуации с лесным пожаром у поселка Домбай
Площадь лесного пожара в Гоначхирском ущелье возле Домбая в Карачаево-Черкесии возросла до 15 гектаров, сообщили РИА Новости в МЧС. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T10:07
2024-08-23T10:42
происшествия
домбай
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Площадь лесного пожара в Гоначхирском ущелье возле Домбая в Карачаево-Черкесии возросла до 15 гектаров, сообщили РИА Новости в МЧС.&quot;Обстановка остается сложной, но находится под контролем, жаркая сухая погода и сильные порывы ветра способствовали распространению огня. На данный момент площадь активного пожара составляет 15 гектаров. Планируется вылет вертолета МЧС России из Минеральных Вод для усиления наземной группировки, задействованной в тушении лесного пожара в районе Гоначхирского ущелья&quot;, — уточнили в министерстве.Забор воды будут проводить из водоемов Туманлы-Кель и Кара-Кёль.На место пожара для определения уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе выехали специалисты Роспотребнадзора. Наземная группировка предприняла все меры для недопущения распространения пожара в направлении поселка Домбай."Всего порядка 220 человек и 54 единицы техники задействованы в тушении пожара в районе Гоначхирского ущелья", — добавили в ведомстве.Возгорание в ущелье произошло накануне. Спасатели МЧС вывели из лесного пожара 236 человек, среди которых 43 ребенка.
https://ria.ru/20240822/pozhar--1967917684.html
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происшествия, домбай, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Домбай, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В МЧС заявили об ухудшении ситуации с лесным пожаром у поселка Домбай

МЧС: площадь лесного пожара в Карачаево-Черкесии возросла до 15 гектаров

© Фото : МЧС Карачаево-Черкесии/TelegramЛиквидация лесного пожара в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии. 22 августа 2024 года
Ликвидация лесного пожара в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии. 22 августа 2024 года - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : МЧС Карачаево-Черкесии/Telegram
Ликвидация лесного пожара в горном ущелье Гоначхир в Карачаево-Черкесии. 22 августа 2024 года
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Площадь лесного пожара в Гоначхирском ущелье возле Домбая в Карачаево-Черкесии возросла до 15 гектаров, сообщили РИА Новости в МЧС.
«

"Обстановка остается сложной, но находится под контролем, жаркая сухая погода и сильные порывы ветра способствовали распространению огня. На данный момент площадь активного пожара составляет 15 гектаров. Планируется вылет вертолета МЧС России из Минеральных Вод для усиления наземной группировки, задействованной в тушении лесного пожара в районе Гоначхирского ущелья", — уточнили в министерстве.

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На место пожара для определения уровня предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе выехали специалисты Роспотребнадзора. Наземная группировка предприняла все меры для недопущения распространения пожара в направлении поселка Домбай.
"Всего порядка 220 человек и 54 единицы техники задействованы в тушении пожара в районе Гоначхирского ущелья", — добавили в ведомстве.
Возгорание в ущелье произошло накануне. Спасатели МЧС вывели из лесного пожара 236 человек, среди которых 43 ребенка.
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ПроисшествияДомбайМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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