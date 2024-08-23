https://ria.ru/20240823/pozhar-1967955214.html

Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат почти неделю

Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат почти неделю - РИА Новости, 23.08.2024

Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат почти неделю

Пожарные шестой день продолжают тушить возгорание на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель администрации района. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T09:47

2024-08-23T09:47

2024-08-23T09:47

происшествия

пролетарск

ростовская область

василий голубев

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Пожарные шестой день продолжают тушить возгорание на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель администрации района. "Тушение пожара продолжается", - сказал собеседник агентства, не уточняя подробности. В воскресенье глава региона Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. В городе был введен режим ЧС. По данным местных властей, во вторник площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с дизтопливом. Пострадал 41 пожарный.

https://ria.ru/20240820/pozhar-1967255489.html

пролетарск

ростовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пролетарск, ростовская область, василий голубев