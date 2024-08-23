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Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат почти неделю - РИА Новости, 23.08.2024
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09:47 23.08.2024
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Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат почти неделю
Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат почти неделю - РИА Новости, 23.08.2024
Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат почти неделю
Пожарные шестой день продолжают тушить возгорание на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель администрации района. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T09:47
2024-08-23T09:47
происшествия
пролетарск
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Пожарные шестой день продолжают тушить возгорание на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель администрации района. "Тушение пожара продолжается", - сказал собеседник агентства, не уточняя подробности. В воскресенье глава региона Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. В городе был введен режим ЧС. По данным местных властей, во вторник площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с дизтопливом. Пострадал 41 пожарный.
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пролетарск
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происшествия, пролетарск, ростовская область, василий голубев
Происшествия, Пролетарск, Ростовская область, Василий Голубев
Пожар на нефтебазе в Ростовской области тушат почти неделю

Пожарные шестой день продолжают тушить возгорание на нефтебазе в Пролетарске

© Фото : соцсетиМесто возгорания в Пролетарске Ростовской области
Место возгорания в Пролетарске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : соцсети
Место возгорания в Пролетарске Ростовской области
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 авг - РИА Новости. Пожарные шестой день продолжают тушить возгорание на нефтебазе в Пролетарске Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель администрации района.
"Тушение пожара продолжается", - сказал собеседник агентства, не уточняя подробности.
В воскресенье глава региона Василий Голубев сообщил, что на юго-востоке Ростовской области была отражена атака БПЛА, из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске загорелось дизтопливо. В городе был введен режим ЧС. По данным местных властей, во вторник площадь пожара составила 10 тысяч квадратных метров, горело 20 из 74 емкостей с дизтопливом. Пострадал 41 пожарный.
Последствия атаки БПЛА в Пролетарском районе Ростовской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Власти уточнили причину пожара на нефтебазе в Пролетарске
20 августа, 10:36
 
ПроисшествияПролетарскРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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