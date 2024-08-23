https://ria.ru/20240823/pozhar-1967935877.html

В Новороссийске загорелся мусорный полигон

В Новороссийске загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 23.08.2024

В Новороссийске загорелся мусорный полигон

Мусорный полигон горит в Новороссийске на примерной площади в две тысячи квадратных метров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T06:22

2024-08-23T06:22

2024-08-23T11:09

происшествия

новороссийск

андрей кравченко (государственный служащий)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Мусорный полигон горит в Новороссийске на примерной площади в две тысячи квадратных метров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале. "Ранним утром получил сообщение о возгорании на мусорном полигоне. Ориентировочная площадь пожара составляет 2000 квадратных метров", - написал Кравченко. Он добавил, что в ликвидации задействованы 20 человек и восемь единиц техники."На время ликвидации пожара временно приостановлен прием мусора. Ищем альтернативное решение", - добавил Кравченко.Глава города выехал на место возгорания.

https://ria.ru/20240427/pozhary-1942794578.html

https://ria.ru/20240822/pozhar-1967905985.html

новороссийск

краснодарский край

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происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), краснодарский край