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В Новороссийске загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 23.08.2024
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06:22 23.08.2024 (обновлено: 11:09 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/pozhar-1967935877.html
В Новороссийске загорелся мусорный полигон
В Новороссийске загорелся мусорный полигон - РИА Новости, 23.08.2024
В Новороссийске загорелся мусорный полигон
Мусорный полигон горит в Новороссийске на примерной площади в две тысячи квадратных метров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:22
2024-08-23T11:09
происшествия
новороссийск
андрей кравченко (государственный служащий)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Мусорный полигон горит в Новороссийске на примерной площади в две тысячи квадратных метров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале. "Ранним утром получил сообщение о возгорании на мусорном полигоне. Ориентировочная площадь пожара составляет 2000 квадратных метров", - написал Кравченко. Он добавил, что в ликвидации задействованы 20 человек и восемь единиц техники."На время ликвидации пожара временно приостановлен прием мусора. Ищем альтернативное решение", - добавил Кравченко.Глава города выехал на место возгорания.
https://ria.ru/20240427/pozhary-1942794578.html
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новороссийск
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происшествия, новороссийск, андрей кравченко (государственный служащий), краснодарский край
Происшествия, Новороссийск, Андрей Кравченко (государственный служащий), Краснодарский край
В Новороссийске загорелся мусорный полигон

Мэр: в Новороссийске горит свалка на площади около двух тысяч квадратных метров

© Фото : Андрей Кравченко/TelegramПожар на мусорном полигоне в Новороссийске. 23 августа 2024
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске. 23 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : Андрей Кравченко/Telegram
Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске. 23 августа 2024
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КРАСНОДАР, 23 авг - РИА Новости. Мусорный полигон горит в Новороссийске на примерной площади в две тысячи квадратных метров, сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале.
"Ранним утром получил сообщение о возгорании на мусорном полигоне. Ориентировочная площадь пожара составляет 2000 квадратных метров", - написал Кравченко.
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Он добавил, что в ликвидации задействованы 20 человек и восемь единиц техники.
"На время ликвидации пожара временно приостановлен прием мусора. Ищем альтернативное решение", - добавил Кравченко.
Глава города выехал на место возгорания.
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ПроисшествияНовороссийскАндрей Кравченко (государственный служащий)Краснодарский край
 
 
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