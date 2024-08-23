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В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/povrezhdeniya-1967939371.html
В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 23.08.2024
В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:22
2024-08-23T07:22
специальная военная операция на украине
киев
запорожская область
россия
происшествия
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в районе прозвучало более трехсот семнадцати взрывов в девяти населенных пунктах. По его словам, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, но при этом чиновник не утонил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20240823/final-1967931521.html
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киев, запорожская область, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Киев, Запорожская область, Россия, Происшествия
В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Глава Запорожской ОВА Федоров сообщил о повреждении объектов инфраструктуры

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения.
Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в районе прозвучало более трехсот семнадцати взрывов в девяти населенных пунктах.
Артиллеристы 116-й отдельной бригады особого назначения Росгвардии ведут огонь по опорному пункту ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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По его словам, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, но при этом чиновник не утонил, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЗапорожская областьРоссияПроисшествия
 
 
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