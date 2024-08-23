https://ria.ru/20240823/povrezhdeniya-1967939371.html

В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры - РИА Новости, 23.08.2024

В Запорожской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T07:22

2024-08-23T07:22

2024-08-23T07:22

специальная военная операция на украине

киев

запорожская область

россия

происшествия

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в районе прозвучало более трехсот семнадцати взрывов в девяти населенных пунктах. По его словам, поступили сообщения о разрушении объектов инфраструктуры, но при этом чиновник не утонил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20240823/final-1967931521.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

запорожская область

россия

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киев, запорожская область, россия, происшествия