https://ria.ru/20240823/posolstvo-1968084038.html
Посольство на Маврикии готовит документы для транспортировки тела россиянки
Посольство на Маврикии готовит документы для транспортировки тела россиянки - РИА Новости, 23.08.2024
Посольство на Маврикии готовит документы для транспортировки тела россиянки
Консульский отдел посольства России на Маврикии находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и родственниками погибшей на острове россиянки,... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T16:23
2024-08-23T16:23
2024-08-23T16:23
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Консульский отдел посольства России на Маврикии находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и родственниками погибшей на острове россиянки, совместно с местным похоронным бюро готовит необходимые документы для транспортировки тела в Россию, сообщило посольство в своем Telegram-канале. "Консульский отдел посольства России на Маврикии находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и родственниками погибшей россиянки, совместно с местным похоронным бюро готовит необходимые документы для транспортировки тела в Россию", - говорится в сообщении. В дипмиссии напомнили, что 20 августа в Консульский отдел посольства России на Маврикии обратилась гражданка России Гусева Елена с информацией о пропаже 17 августа на острове свой подруги россиянки Шамигуловой Залии, по итогам проведенных следственных мероприятий один из подозреваемых маврикийцев признался в убийстве россиянки на бытовой почве, 21 августа полиции островного государства удалось обнаружить тело Шамигуловой в районе Ла-Мари, город Вакоа-Феникс.
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россия, маврикий, в мире
Посольство на Маврикии готовит документы для транспортировки тела россиянки
Посольство РФ на Маврикии готовит документы для транспортировки тела россиянки
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Консульский отдел посольства России на Маврикии находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и родственниками погибшей на острове россиянки, совместно с местным похоронным бюро готовит необходимые документы для транспортировки тела в Россию, сообщило посольство в своем Telegram-канале.
«
"Консульский отдел посольства России на Маврикии находится в постоянном контакте с правоохранительными органами и родственниками погибшей россиянки, совместно с местным похоронным бюро готовит необходимые документы для транспортировки тела в Россию", - говорится в сообщении.
В дипмиссии напомнили, что 20 августа в Консульский отдел посольства России на Маврикии обратилась гражданка России Гусева Елена с информацией о пропаже 17 августа на острове свой подруги россиянки Шамигуловой Залии, по итогам проведенных следственных мероприятий один из подозреваемых маврикийцев признался в убийстве россиянки на бытовой почве, 21 августа полиции островного государства удалось обнаружить тело Шамигуловой в районе Ла-Мари, город Вакоа-Феникс.