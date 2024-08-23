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Посольство России в США призвало к стойкости в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:04 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/posolstvo-1967938284.html
Посольство России в США призвало к стойкости в Курской области
Посольство России в США призвало к стойкости в Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
Посольство России в США призвало к стойкости в Курской области
Стоящие перед Россией вызовы в Курской области требуют той же стойкости и единства народа, что и на полях сражений в 1943 году, заявили в посольстве РФ в США по РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T07:04
2024-08-23T07:04
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сша
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
общество
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ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Стоящие перед Россией вызовы в Курской области требуют той же стойкости и единства народа, что и на полях сражений в 1943 году, заявили в посольстве РФ в США по случаю годовщины победы в Курской битве. "Сегодня, когда в Курскую область снова вторглись нацисты, уроки Курской битвы становятся особенно актуальными. История учит нас, что стойкость и единство народа, его готовность защищать свою землю являются залогом победы. Современные вызовы, стоящие перед страной, требуют той же сплоченности и решимости, которые были продемонстрированы на полях сражений в 1943 году", - сообщили журналистам в посольстве. Как заявили в дипмиссии, стойкость и мужество ветеранов Великой Отечественной войны служат примером для участников специальной военной операции, продолжающих защищать Россию. Курская битва была одной из решающих и крупнейших битв Второй мировой войны. С обеих сторон в нее было вовлечено более четырех миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и САУ, до 12 тысяч самолетов. В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских. После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления. Германия и ее союзники перешли к обороне на всех театрах Второй мировой войны, начался распад фашистского блока. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240823/kurskaya_bitva-1967481407.html
https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html
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россия, курская область, сша, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, США, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Общество
Посольство России в США призвало к стойкости в Курской области

Посольство: вызовы в Курской области требуют тех же усилий, что и в 1943 году

© AP Photo / Carolyn KasterПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Carolyn Kaster
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 авг – РИА Новости. Стоящие перед Россией вызовы в Курской области требуют той же стойкости и единства народа, что и на полях сражений в 1943 году, заявили в посольстве РФ в США по случаю годовщины победы в Курской битве.
"Сегодня, когда в Курскую область снова вторглись нацисты, уроки Курской битвы становятся особенно актуальными. История учит нас, что стойкость и единство народа, его готовность защищать свою землю являются залогом победы. Современные вызовы, стоящие перед страной, требуют той же сплоченности и решимости, которые были продемонстрированы на полях сражений в 1943 году", - сообщили журналистам в посольстве.
Атака соединений 5-й Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки, 1943 год - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
02:30
Как заявили в дипмиссии, стойкость и мужество ветеранов Великой Отечественной войны служат примером для участников специальной военной операции, продолжающих защищать Россию.
Курская битва была одной из решающих и крупнейших битв Второй мировой войны. С обеих сторон в нее было вовлечено более четырех миллионов человек, свыше 69 тысяч орудий и минометов, более 13 тысяч танков и САУ, до 12 тысяч самолетов.
В Курской битве советские воины проявили мужество, стойкость и массовый героизм. Свыше 100 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 231 человек удостоен звания Героя Советского Союза. 132 соединения и части получили гвардейское звание, 26 удостоены почетных наименований Орловских, Белгородских, Харьковских и Карачаевских.
После Курской битвы соотношение сил на фронте резко изменилось в пользу Красной Армии, что обеспечило ей благоприятные условия для развертывания общего стратегического наступления. Германия и ее союзники перешли к обороне на всех театрах Второй мировой войны, начался распад фашистского блока.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
В Штатах готовят военную интервенцию против России
21 августа, 08:00
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСШАВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныОбщество
 
 
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