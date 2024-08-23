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Посол России заявил, что не контактировал с США по Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
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06:03 23.08.2024 (обновлено: 06:10 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/posol-1967933658.html
Посол России заявил, что не контактировал с США по Курской области
Посол России заявил, что не контактировал с США по Курской области - РИА Новости, 23.08.2024
Посол России заявил, что не контактировал с США по Курской области
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что не имел никаких контактов с американской стороной касательно нападения ВСУ на Курскую область. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T06:03
2024-08-23T06:10
россия
сша
вооруженные силы украины
в мире
курская область
анатолий антонов
владимир путин
валерий герасимов
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что не имел никаких контактов с американской стороной касательно нападения ВСУ на Курскую область."Нет", - сказал российский дипломат в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, были ли у него "какие-то контакты" с американцами."Я считаю, что это просто надо прекратить, вот и все. Здесь обсуждать нечего", - добавил Антонов.Он отметил, что США могут повлиять на преступные действия Украины в Курской области "одним щелчком пальцев", однако в Вашингтоне "считают, что нужно продолжать".Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240821/bayden-1967392476.html
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россия, сша, вооруженные силы украины, в мире, курская область, анатолий антонов, владимир путин, валерий герасимов
Россия, США, Вооруженные силы Украины, В мире, Курская область, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Валерий Герасимов
Посол России заявил, что не контактировал с США по Курской области

Антонов заявил, что не контактировал с США по поводу атаки на Курскую область

© Фото : пресс-служба Посольства России в СШАПосол России в Вашингтоне Анатолий Антонов
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© Фото : пресс-служба Посольства России в США
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 авг - РИА Новости. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что не имел никаких контактов с американской стороной касательно нападения ВСУ на Курскую область.
"Нет", - сказал российский дипломат в беседе с журналистами, отвечая на вопрос, были ли у него "какие-то контакты" с американцами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
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"Я считаю, что это просто надо прекратить, вот и все. Здесь обсуждать нечего", - добавил Антонов.
Он отметил, что США могут повлиять на преступные действия Украины в Курской области "одним щелчком пальцев", однако в Вашингтоне "считают, что нужно продолжать".
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 22 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4,7 тысячи военнослужащих, 68 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Ядерный армагеддон: что на самом деле надо американцам в Курской области
19 августа, 08:00
 
РоссияСШАВооруженные силы УкраиныВ миреКурская областьАнатолий АнтоновВладимир ПутинВалерий Герасимов
 
 
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