https://ria.ru/20240823/posledstviya-1967925676.html

"Ставки сделаны". На Западе высказались о шаге Зеленского по России

"Ставки сделаны". На Западе высказались о шаге Зеленского по России - РИА Новости, 23.08.2024

"Ставки сделаны". На Западе высказались о шаге Зеленского по России

Нападение Украины на Курскую область было сомнительной затеей, которая приведет к серьезным для Киева последствиям, пишет Newsweek. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T02:50

2024-08-23T02:50

2024-08-23T03:31

специальная военная операция на украине

россия

курская область

украина

владимир зеленский

в мире

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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Нападение Украины на Курскую область было сомнительной затеей, которая приведет к серьезным для Киева последствиям, пишет Newsweek. "Нападение Украины на Курскую область — это крупная авантюра, которая не принесет мира", — утверждается в публикации.В статье отмечается, что после атаки на Курскую область постоянные попытки Владимира Зеленского получить больше западного оружия, которое могло бы быть использовано для ударов вглубь территории России, только ухудшат ситуацию."Однако ставки сделаны, колесо истории пришло в движение и его нельзя повернуть вспять", — заключили в статье.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны от 20 августа, за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.

https://ria.ru/20240823/svo-1967923246.html

https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967889739.html

россия

курская область

украина

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россия, курская область, украина, владимир зеленский, в мире