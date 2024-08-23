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"Ставки сделаны". На Западе высказались о шаге Зеленского по России - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:50 23.08.2024 (обновлено: 03:31 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/posledstviya-1967925676.html
"Ставки сделаны". На Западе высказались о шаге Зеленского по России
"Ставки сделаны". На Западе высказались о шаге Зеленского по России - РИА Новости, 23.08.2024
"Ставки сделаны". На Западе высказались о шаге Зеленского по России
Нападение Украины на Курскую область было сомнительной затеей, которая приведет к серьезным для Киева последствиям, пишет Newsweek. РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T02:50
2024-08-23T03:31
специальная военная операция на украине
россия
курская область
украина
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Нападение Украины на Курскую область было сомнительной затеей, которая приведет к серьезным для Киева последствиям, пишет Newsweek. &quot;Нападение Украины на Курскую область — это крупная авантюра, которая не принесет мира&quot;, — утверждается в публикации.В статье отмечается, что после атаки на Курскую область постоянные попытки Владимира Зеленского получить больше западного оружия, которое могло бы быть использовано для ударов вглубь территории России, только ухудшат ситуацию."Однако ставки сделаны, колесо истории пришло в движение и его нельзя повернуть вспять", — заключили в статье.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.По данным Минобороны от 20 августа, за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
https://ria.ru/20240823/svo-1967923246.html
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россия, курская область, украина, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Украина, Владимир Зеленский, В мире
"Ставки сделаны". На Западе высказались о шаге Зеленского по России

Newsweek: атакой на Курскую область Киев лишил себя шанса на мир

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Нападение Украины на Курскую область было сомнительной затеей, которая приведет к серьезным для Киева последствиям, пишет Newsweek.
«

"Нападение Украины на Курскую область — это крупная авантюра, которая не принесет мира", — утверждается в публикации.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
На Западе раскрыли "план" Зеленского после атаки на Курскую область
01:44
В статье отмечается, что после атаки на Курскую область постоянные попытки Владимира Зеленского получить больше западного оружия, которое могло бы быть использовано для ударов вглубь территории России, только ухудшат ситуацию.
"Однако ставки сделаны, колесо истории пришло в движение и его нельзя повернуть вспять", — заключили в статье.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим контртеррористической операции.
По данным Минобороны от 20 августа, за все время боевых действий на этом направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
"Просто гибнет": в Киеве сделали неожиданное заявление о Зеленском
Вчера, 20:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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