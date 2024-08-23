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США все менее настроены оказывать военную помощь Украине, считают эксперты - РИА Новости, 23.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 23.08.2024
https://ria.ru/20240823/pomosch-1968136053.html
США все менее настроены оказывать военную помощь Украине, считают эксперты
США все менее настроены оказывать военную помощь Украине, считают эксперты - РИА Новости, 23.08.2024
США все менее настроены оказывать военную помощь Украине, считают эксперты
США все менее настроены оказывать военную помощь Украине, заявили консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T18:37
2024-08-23T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джон кирби
камала харрис
сергей лавров
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США все менее настроены оказывать военную помощь Украине, заявили консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского отделения Европейского совета по международным отношениям Селия Белин в статье для журнала Foreign Affairs. "Энтузиазм Вашингтона по поводу поддержки украинских военных ослабевает, а сокращение запасов вооружений США привело к тому, что конгресс приостановил поставки на Украину в начале этого года, что привело к потерям на поле боя", - отмечают эксперты. По их данным, общественность давит на США, чтобы они отказались от привычки вести "бесконечные войны". Авторы также отмечают, что даже если кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис победит на выборах и инициирует выделение помощи Украине, то она встретит сопротивление со стороны республиканцев. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 15 августа заявил, что США уже в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи. При этом Кирби не ответил на вопрос, планирует ли американская администрация предоставить Украине крылатые ракеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html
https://ria.ru/20240823/minoborony-1968077151.html
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в мире, украина, сша, россия, джон кирби, камала харрис, сергей лавров, нато, мид франции‎, европейский совет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джон Кирби, Камала Харрис, Сергей Лавров, НАТО, МИД Франции‎, Европейский совет
США все менее настроены оказывать военную помощь Украине, считают эксперты

Эксперты: США все менее настроены оказывать военную помощь Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteАктивисты с флагами Украины и США
Активисты с флагами Украины и США - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Активисты с флагами Украины и США . Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США все менее настроены оказывать военную помощь Украине, заявили консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского отделения Европейского совета по международным отношениям Селия Белин в статье для журнала Foreign Affairs.
«
"Энтузиазм Вашингтона по поводу поддержки украинских военных ослабевает, а сокращение запасов вооружений США привело к тому, что конгресс приостановил поставки на Украину в начале этого года, что привело к потерям на поле боя", - отмечают эксперты.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
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22 августа, 08:00
По их данным, общественность давит на США, чтобы они отказались от привычки вести "бесконечные войны". Авторы также отмечают, что даже если кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис победит на выборах и инициирует выделение помощи Украине, то она встретит сопротивление со стороны республиканцев.
Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 15 августа заявил, что США уже в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи. При этом Кирби не ответил на вопрос, планирует ли американская администрация предоставить Украине крылатые ракеты.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Российские десантники сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
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Вчера, 16:09
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжон КирбиКамала ХаррисСергей ЛавровНАТОМИД Франции‎Европейский совет
 
 
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