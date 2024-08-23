https://ria.ru/20240823/pomosch-1968136053.html

США все менее настроены оказывать военную помощь Украине, считают эксперты

США все менее настроены оказывать военную помощь Украине, считают эксперты - РИА Новости, 23.08.2024

США все менее настроены оказывать военную помощь Украине, считают эксперты

США все менее настроены оказывать военную помощь Украине, заявили консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T18:37

2024-08-23T18:37

2024-08-23T18:37

специальная военная операция на украине

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джон кирби

камала харрис

сергей лавров

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. США все менее настроены оказывать военную помощь Украине, заявили консультант департамента политического планирования МИД Франции Джованна де Майо и глава парижского отделения Европейского совета по международным отношениям Селия Белин в статье для журнала Foreign Affairs. "Энтузиазм Вашингтона по поводу поддержки украинских военных ослабевает, а сокращение запасов вооружений США привело к тому, что конгресс приостановил поставки на Украину в начале этого года, что привело к потерям на поле боя", - отмечают эксперты. По их данным, общественность давит на США, чтобы они отказались от привычки вести "бесконечные войны". Авторы также отмечают, что даже если кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис победит на выборах и инициирует выделение помощи Украине, то она встретит сопротивление со стороны республиканцев. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 15 августа заявил, что США уже в ближайшие недели выделят Украине новый пакет военной помощи. При этом Кирби не ответил на вопрос, планирует ли американская администрация предоставить Украине крылатые ракеты. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240822/zelenskiy-1967653693.html

https://ria.ru/20240823/minoborony-1968077151.html

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в мире, украина, сша, россия, джон кирби, камала харрис, сергей лавров, нато, мид франции‎, европейский совет