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В России планируют расширить помощь цифровых платформ для пострадавших

В России планируют расширить помощь цифровых платформ для пострадавших - РИА Новости, 23.08.2024

В России планируют расширить помощь цифровых платформ для пострадавших

Помощь цифровых платформ в РФ для пострадавших жителей планируется расширить на Белгородскую область, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T10:36

2024-08-23T10:36

2024-08-23T10:37

общество

курская область

белгородская область

россия

максут шадаев

дмитрий григоренко

авито

ozon

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Помощь цифровых платформ в РФ для пострадавших жителей планируется расширить на Белгородскую область, заявил журналистам глава Минцифры Максут Шадаев. "Планируется. Сейчас просто Курская область самая критичная точка", - заявил Шадаев, отвечая на вопрос, планируется ли помогать пострадавшим в Белгородской области с помощью цифровых платформ. Он уверен в том, что многие компании подключатся к акции помощи. Ранее "Авито" сообщил, что разработал сервисы, способствующие быстрому расселению пострадавших граждан. В свою очередь Ozon начислил всем пострадавшим людям по три тысячи баллов (1 балл = 1 рубль), которые можно потратить на покупку товаров на специальной витрине маркетплейса. Кроме того, клиенты смогут купить специальные сертификаты номиналом в 500 рублей, чтобы поддержать жителей Курской области. Эти средства адресно поступят пострадавшим для покупки самого необходимого. Шадаев поблагодарил цифровые платформы за оперативную помощь. Позже в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко заявили, что правительство поддержало инициативу российских цифровых платформ по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области.

https://ria.ru/20240814/kursk-1966249238.html

курская область

белгородская область

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общество, курская область, белгородская область, россия, максут шадаев, дмитрий григоренко, авито, ozon