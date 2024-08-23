https://ria.ru/20240823/polikliniki-1968012769.html
Около 100 поликлиник Москвы получили дополнительные мощности
Около 100 поликлиник Москвы получили дополнительные мощности - РИА Новости, 23.08.2024
Около 100 поликлиник Москвы получили дополнительные мощности
В этом году в рамках проведения капитального ремонта энергетики выдали порядка 100 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T13:12
2024-08-23T13:12
2024-08-23T13:13
городское хозяйство москвы
москва
петр бирюков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968011801_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_4cc6be0a1b93629a2604b65072749aaf.jpg
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В этом году в рамках проведения капитального ремонта энергетики выдали порядка 100 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках стартовавшего второго этапа реконструкции поликлиник в этом году была построена необходимая электросетевая инфраструктура для порядка 100 медицинских учреждений. Ее совокупная мощность составила более 63 мегаватт. Эти мероприятия были необходимы для обеспечения бесперебойной работы энергоемкого цифрового оборудования, которое устанавливается в медучреждениях", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что для выдачи дополнительной мощности было модернизировано шесть и построено 63 новых трансформаторных и распределительных подстанций, переложено почти 200 километров кабельных линий от 0,4 до 10 киловатт. "Все работы проводились с применением современной спецтехники, при прокладке линий используем метод горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.
https://ria.ru/20240820/moskva-1967375987.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968011801_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bfa1475308fc9c179e593fcfd517acd2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков
Городское хозяйство Москвы, Москва, Петр Бирюков
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В этом году в рамках проведения капитального ремонта энергетики выдали порядка 100 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках стартовавшего второго этапа реконструкции поликлиник в этом году была построена необходимая электросетевая инфраструктура для порядка 100 медицинских учреждений. Ее совокупная мощность составила более 63 мегаватт. Эти мероприятия были необходимы для обеспечения бесперебойной работы энергоемкого цифрового оборудования, которое устанавливается в медучреждениях", - отметил Бирюков
.
Заместитель мэра рассказал, что для выдачи дополнительной мощности было модернизировано шесть и построено 63 новых трансформаторных и распределительных подстанций, переложено почти 200 километров кабельных линий от 0,4 до 10 киловатт.
"Все работы проводились с применением современной спецтехники, при прокладке линий используем метод горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.