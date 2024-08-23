https://ria.ru/20240823/polikliniki-1968012769.html

Около 100 поликлиник Москвы получили дополнительные мощности

Около 100 поликлиник Москвы получили дополнительные мощности - РИА Новости, 23.08.2024

Около 100 поликлиник Москвы получили дополнительные мощности

В этом году в рамках проведения капитального ремонта энергетики выдали порядка 100 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T13:12

2024-08-23T13:12

2024-08-23T13:13

городское хозяйство москвы

москва

петр бирюков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/17/1968011801_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_4cc6be0a1b93629a2604b65072749aaf.jpg

МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. В этом году в рамках проведения капитального ремонта энергетики выдали порядка 100 столичным поликлиникам дополнительные мощности для обеспечения бесперебойной работы новейшего цифрового оборудования, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В рамках стартовавшего второго этапа реконструкции поликлиник в этом году была построена необходимая электросетевая инфраструктура для порядка 100 медицинских учреждений. Ее совокупная мощность составила более 63 мегаватт. Эти мероприятия были необходимы для обеспечения бесперебойной работы энергоемкого цифрового оборудования, которое устанавливается в медучреждениях", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что для выдачи дополнительной мощности было модернизировано шесть и построено 63 новых трансформаторных и распределительных подстанций, переложено почти 200 километров кабельных линий от 0,4 до 10 киловатт. "Все работы проводились с применением современной спецтехники, при прокладке линий используем метод горизонтально-направленного бурения. Эта технология применяется в условиях плотной застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что электроснабжение поликлиник проходит по второй категории надежности, то есть, в случае возникновения технологического нарушения на одной линии напряжение автоматически будет подано по резервной.

https://ria.ru/20240820/moskva-1967375987.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

городское хозяйство москвы, москва, петр бирюков