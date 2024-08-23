https://ria.ru/20240823/pogoda-1967942765.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 23.08.2024

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами ливни с грозой и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, местами может выпасть до... РИА Новости, 23.08.2024

2024-08-23T08:05

2024-08-23T08:05

2024-08-23T08:15

москва

погода

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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами ливни с грозой и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, местами может выпасть до трети от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. В Москве и по области ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. В течение дня может выпасть местами до трети от месячной нормы осадков. Температура воздуха в столице плюс 22-24 градуса, в Подмосковье 20-25, на юге и юго-востоке области до 28 градусов", - рассказал Леус.Он добавил, что ветер будет дуть южный с переходом ближе к вечеру на северо-западный, его скорость будет меняться от 4 до 9 метров в секунду, он будет порывистый. Давление слабо растет, барометры к вечеру покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20240821/pogoda-1967514298.html

москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода