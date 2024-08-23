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Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 23.08.2024
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08:05 23.08.2024 (обновлено: 08:15 23.08.2024)
https://ria.ru/20240823/pogoda-1967942765.html
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 23.08.2024
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами ливни с грозой и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, местами может выпасть до... РИА Новости, 23.08.2024
2024-08-23T08:05
2024-08-23T08:15
москва
погода
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами ливни с грозой и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, местами может выпасть до трети от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. В Москве и по области ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. В течение дня может выпасть местами до трети от месячной нормы осадков. Температура воздуха в столице плюс 22-24 градуса, в Подмосковье 20-25, на юге и юго-востоке области до 28 градусов", - рассказал Леус.Он добавил, что ветер будет дуть южный с переходом ближе к вечеру на северо-западный, его скорость будет меняться от 4 до 9 метров в секунду, он будет порывистый. Давление слабо растет, барометры к вечеру покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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Москва, Погода
Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик: в Москве в пятницу может выпасть до трети от месячной нормы осадков

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка во время дождя в Москве
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Девушка во время дождя в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами ливни с грозой и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, местами может выпасть до трети от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. В Москве и по области ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. В течение дня может выпасть местами до трети от месячной нормы осадков. Температура воздуха в столице плюс 22-24 градуса, в Подмосковье 20-25, на юге и юго-востоке области до 28 градусов", - рассказал Леус.
Он добавил, что ветер будет дуть южный с переходом ближе к вечеру на северо-западный, его скорость будет меняться от 4 до 9 метров в секунду, он будет порывистый. Давление слабо растет, барометры к вечеру покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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