Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу
Синоптик: в Москве в пятницу может выпасть до трети от месячной нормы осадков
Девушка во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 авг - РИА Новости. Преимущественно облачная погода, кратковременные дожди, местами ливни с грозой и до плюс 24 градусов ожидается в Москве в пятницу, местами может выпасть до трети от месячной нормы осадков, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт. В Москве и по области ожидается преимущественно облачная погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. В течение дня может выпасть местами до трети от месячной нормы осадков. Температура воздуха в столице плюс 22-24 градуса, в Подмосковье 20-25, на юге и юго-востоке области до 28 градусов", - рассказал Леус.
Он добавил, что ветер будет дуть южный с переходом ближе к вечеру на северо-западный, его скорость будет меняться от 4 до 9 метров в секунду, он будет порывистый. Давление слабо растет, барометры к вечеру покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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